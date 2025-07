Saiba como chegar de ônibus ao Parque Porto Futuro em Belém

O Parque Urbano Belém Porto Futuro é um dos pontos turísticos mais conhecidos de Belém. Localizado no bairro Reduto, ele atrai moradores e turistas que buscam lazer ao ar livre, prática de esportes e cultura. No local, é possível encontrar pistas de corrida e ciclismo, playground infantil, lago artificial, áreas pet friendly, quiosques de comidas típicas e espaços para exposições e shows.

Onde fica o Parque Porto Futuro?

O Parque Urbano Belém Porto Futuro está situado na Avenida Visconde de Souza Franco, ao lado do Terminal Hidroviário de Belém, no bairro Reduto, em Belém. A região é bem movimentada e conta com comércio, transporte público e serviços nas proximidades.

O que tem por lá?

Entre os principais atrativos estão as pistas de corrida e ciclismo; o playground com o “Balé das Águas”; lago artificial; quiosques de alimentação; exposições culturais; e áreas pet friendly com ponto de hidratação gratuita. É frequentado por famílias, jovens, donos de pets e turistas, especialmente aos finais de semana, feriados e no final da tarde, quando o movimento é maior.

Qual é o horário de funcionamento?

O parque funciona todos os dias, das 6h às 22h, com entrada permitida até 21h30.

Como chegar de ônibus ao Parque Porto Futuro

Para quem utiliza o transporte público, várias linhas de ônibus passam próximas ao Parque Urbano Belém Porto Futuro. Abaixo, listamos algumas das principais:

[442] Ceasa - Ver-O-Peso

[636] Marex - Pres. Vargas

[665] Cordeiro De Farias - Pres. Vargas

[666] Canarinho - Pres. Vargas

[754] Jardim Sideral - Ver-O-Peso

[758] Conj. Maguari - Ver-O-Peso (Via P.A. Cabral)

[767] Sideral - Pres. Vargas (Via Centenário)

[785] Tenoné - Ver-O-Peso (Centenário) 5ª Linha / Laranjeiras

[869] Tapanã - Pres. Vargas

[872] Icoaraci - Almirante Barroso (Paracuri I)

[889] Icoaraci - Centro (Via Centenário)

[906] Guajará - Ver-O-Peso (Via Centenário)

[911] Icuí - Ver-O-Peso (Via Una)

[915] Águas Lindas - Pátio Belém

[916] Águas Lindas - Ver-O-Peso (Olga Benário)

[917] Distrito Industrial - Ver-O-Peso

[918] Marituba - Ver-O-Peso (Via Pirelli)

[920] Curuçambá - Ver-O-Peso

[937] Marituba - Ver-O-Peso (Cerâmica)

[964] Jaderlândia - Ver-O-Peso

É possível consultar rotas atualizadas também no Google Maps ou em apps como Moovit, que informam os horários e itinerários dos ônibus em tempo real.

Dica extra

Evite horários de pico, especialmente entre 6h30 e 8h30 e das 17h às 19h, quando o fluxo de passageiros nos coletivos costuma ser maior. Se for em grupo, organize um ponto de encontro com antecedência para facilitar o deslocamento.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva de Oliberal.com)