Quando o Parque da Cidade vai fechar? Veja até quando o espaço ficará aberto ao público

O Parque da Cidade, em Belém, será fechado temporariamente ao público a partir do início de agosto para dar início à montagem da infraestrutura da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30), marcada para novembro de 2025. O local, que vinha funcionando em caráter experimental desde o fim de junho, vai viabilizar a montagem da Blue Zone (zona azul), área oficial do evento para as negociações entre chefes de Estado, diplomatas e lideranças globais.

Segundo a organização da COP 30, o espaço foi oficialmente entregue ao Governo Federal e à Organização das Nações Unidas (ONU) e passará por uma série de intervenções estruturais para receber delegações de mais de 190 países.

Até quando o Parque da Cidade ficará aberto?

O parque permanecerá aberto ao público até o dia 31 de julho, com funcionamento diário das 8h às 22h (entrada permitida até as 21h30). Após essa data, os portões serão fechados para o início da instalação de pavilhões, plenárias, áreas de convivência, serviços de catering e escritórios das delegações

Localizado na Avenida Júlio César, com acessos também pela Avenida Senador Lemos, o Parque da Cidade ocupa uma área total de 500 mil m², dos quais 160 mil m² serão utilizados para a estrutura da Blue Zone, dentro de um perímetro de segurança de 240 mil m². O espaço, coordenado pela ONU, terá acesso restrito a credenciados, como chefes de Estado, negociadores e imprensa especializada.

Ao término da conferência, o Parque da Cidade será reaberto e continuará atendendo a população. Estão previstas duas novas estruturas permanentes no local: Centro de Economia Criativa e Centro Gastronômico.

Por que o Parque da Cidade será fechado em agosto?

O fechamento do Parque da Cidade será necessário para dar início à montagem das estruturas da COP. O espaço será transformado nas chamadas Blue Zone e Green Zone, áreas centrais da conferência, que exigem complexa infraestrutura diplomática, de segurança e de logística.

As zonas precisarão de ampla preparação com montagem de pavilhões, salas técnicas, sistemas de energia limpa, centrais de resíduos, além de estruturas para transporte sustentável.

A partir do próximo mês, o parque começará a receber equipamentos, estruturas modulares, reforço nos esquemas de segurança e outras adaptações coordenadas pelo Governo Federal, em parceria com a ONU. Toda essa preparação deve se estender até o início da conferência.

Imagem aérea da estrutura que abrigará a Blue Zone no Parque da Cidade; ao fundo, o Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia (Edivaldo Sodré / Agência Pará)

Programação do Parque da Cidade no último fim de semana de julho

Antes de fechar as portas para a preparação da COP 30, o Parque da Cidade contará com uma última programação especial no último final de semana de julho. As apresentações são gratuitas e ocorrem entre os dias sábado (26) e domingo (27), sempre a partir das 17h.

Confira a programação completa:

📅 Sábado, 26 de julho

17h – Espetáculo cênico Pará Pai d’Égua

18h – Apresentação de Carimbó com o grupo IAÇÁ

19h – Show com a Bandinha do Richo Doce

📅 Domingo, 27 de julho

17h – Palhaçaria com Cleber Cajun

18h – Oficina de Boizinho (atividade interativa)

19h – Show musical Charme do Choro

O que tem para fazer no Parque da Cidade?

Skatepark olímpico;

Quadras poliesportivas cobertas e ao ar livre;

Campos de futebol society e quadras de areia;

Academia ao ar livre;

Playground com brinquedos molhados e de escalada;

Pista de corrida, ciclovias, ecotrilhas;

Mesas de pingue-pongue, balanços e área infantil;

Colônia de férias pública;

Esplanada das fontes.

Durante a conferência climática, todo esse espaço será incorporado à estrutura do evento e ficará fechado para visitantes comuns.

Qual o horário de funcionamento do Parque da Cidade?

De acordo com o cronograma divulgado pelo Governo do Estado, o funcionamento segue este padrão:

Terça a domingo: das 8h às 22h;

Segundas-feiras: fechado para manutenção pela manhã e à tarde, com reabertura às 18h até às 22h.

A manutenção semanal é considerada essencial para preservar a estrutura do parque recém-inaugurado, segundo a Secretaria de Estado de Cultura (Secult). O espaço é gratuito e voltado para todas as idades.