Esplanada das Fontes é inaugurada no Parque da Cidade; confira horários, regras e atrações

A partir desta quinta-feira (17/07), o Parque da Cidade, em Belém, passa a contar com uma nova atração gratuita voltada ao lazer infantil: a Esplanada das Fontes, um espaço aquático projetado para refrescar crianças de até 12 anos. O governador Helder Barbalho e a vice-governadora Hana Ghassan testaram as estruturas e reforçaram que o local passou por inspeções e testes de segurança.

A Esplanada faz parte do complexo do Parque da Cidade, um dos legados da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30). O local funciona em horário especial até 31 de julho. Confira o horário de funcionamento, regras e o que tem na Esplanada das Fontes.

VEJA MAIS

💦 O que tem na Esplanada das Fontes?

O espaço conta com uma área molhada repleta de atrações para as crianças:

Toboáguas e escorregador com piscina rasa (até 50 cm de profundidade);

Baldes de água em forma de coqueiros;

Chuveiros temáticos em forma de cogumelo;

Equipe de segurança com cinco bombeiros e dois salva-vidas por turno;

Capacidade máxima de 150 pessoas por horário.

O ambiente foi projetado para garantir a segurança e o conforto das crianças, com supervisão constante de monitores e profissionais de apoio.

⏰ Horários de funcionamento da Esplanada das Fontes

Manhã: 8h às 11h

Tarde: 14h às 18h

A entrada é totalmente gratuita, exclusiva para crianças de até 12 anos, acompanhadas por um responsável maior de 18 anos.

⚠️ Regras de uso da Esplanada das Fontes

Para curtir a Esplanada das Fontes com segurança, é necessário seguir as normas abaixo:

Só entre com roupas de banho adequadas;

Crianças que usam fraldas devem utilizar fraldas impermeáveis;

Proibido comer ou beber na área molhada;

Evite o uso em caso de lesões ou irritações na pele;

Brinquedos grandes ou objetos cortantes não são permitidos;

Não é permitida a entrada de pets;

Evite correr, empurrar ou comportamentos que aumentem o risco de acidentes;

Siga sempre as orientações dos monitores.

O descumprimento das regras pode resultar na retirada do usuário da área molhada.

📍 Onde fica o Parque da Cidade?

O Parque da Cidade está localizado na Avenida Júlio César, em Belém, com três portões de entrada:

Dois acessos pela própria Avenida Júlio César

Um acesso pela Avenida Senador Lemos