Saiba como se inscrever na Colônia de Férias no Parque da Cidade; veja passo a passo

O Governo do Pará abriu inscrições para a Colônia de Férias no Parque da Cidade, em Belém. A programação é gratuita e voltada ao público em geral, com atividades que prometem movimentar o período de recesso escolar. As inscrições podem ser feitas de forma online, por meio do formulário disponível no link.

Como se inscrever

A partir do dia 28, quando o Parque da Cidade for reaberto, também será possível se inscrever presencialmente no local.

Horários e funcionamento

Segunda a sexta-feira: atividades da colônia de férias, das 8h às 22h

Fins de semana: a área de lazer estará aberta ao público geral, sem necessidade de inscrição

A iniciativa visa oferecer um espaço de lazer, cultura e convivência durante o mês de julho.

O Governo do Pará anunciou na última terça-feira (17) o lançamento da 1ª Colônia de Férias pública do Brasil, direcionada a crianças, adolescentes e idosos. A iniciativa acontecerá na área de lazer do Parque da Cidade, que estará de portas abertas à população, no dia 28 de junho, com uma programação extensa e gratuita que inclui atividades culturais e esportivas. O espaço é um dos principais legados que a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30) deixará para Belém.

A iniciativa é coordenada pela Secretaria de Esporte e Lazer (Seel), responsável por mobilizar equipes especializadas para oferecer aulas, oficinas e eventos esportivos. Ao todo, serão oferecidas dez modalidades esportivas, com turmas divididas por faixa etária. Crianças e adolescentes de 4 a 16 anos irão desfrutar de uma agenda diversificada, enquanto pessoas com mais de 60 anos terão uma programação adaptada, com acompanhamento especial.