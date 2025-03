Em Abaetetuba, vice-governadora entrega mais de 400 títulos definitivos rurais

Na manhã desta quinta-feira (27), a vice-governadora do Pará, Hana Ghassan, entregou 408 títulos definitivos rurais individuais para o município de Abaetetuba, nordeste paraense. Abaetetuba é o município paraense que mais recebeu títulos de propriedades de terra no Pará.

"Nós estamos aqui em Abaetetuba entregando mais de 400 títulos de terra. A gente sabe o quanto é importante para o produtor ter essa segurança jurídica e através dos títulos poder ter acesso ao crédito, produzir cada vez mais. Então isso fortalece o compromisso, o nosso compromisso com a produção do nosso Estado, com o desenvolvimento do nosso estado. Aqui quem já é grande produtor, com o título de terra, poderá produzir cada vez mais, obtendo recursos para poder ampliar o seu negócio e ampliar a sua produção", ressaltou a vice-governadora do estado, Hana Ghassan.

Até o momento, já foram cerca de 1.500 famílias beneficiadas no município, como a agricultora Maria Paula da Silva, da comunidade de Camotim. Ela fala da felicidade de ter seu título em mãos. "Fico muito feliz por ter chegado cidadania na nossa localidade onde meus pais moraram até o fim da vida, e também com a esperança de gratidão nessa terra. Com esse documento em mãos, vou apresentar aos meus filhos e netos que poderão continuar lá", pontuou a beneficiária.

Os títulos entregues beneficiaram cerca de oito comunidades, como Anapu, Colônia Nova, Comunidade Camotim, Comunidade do Murutinga, Comunidade Estrada Velha de Beja, Comunidade do Mangueira, Mauba, Piroqueira.

"A equipe do Iterpa tem se empenhado, cada vez mais, para bater uma meta de entregar 50 mil títulos de terras, 50 mil áreas regularizadas e essa equipe tem nos ajudado a conquistar que cada vez mais famílias tenham o documento da sua terra, o documento que dá segurança jurídica, e acima de tudo, emocional", destacou o presidente do Iterpa Bruno Kono.

De 2019 a 2025, já foram beneficiadas 1.454 famílias com Títulos Rurais, sendo um dos principais municípios que alcançaram essa marca de entrega.

Quem também celebrou a vitória de ter a garantia de sua terra foi Odisseio Correa Rodrigues. "Esperava há anos, meu pai morreu com 95 anos e lutou para ter esse título. Eu sou muito feliz e grato a Deus e com certeza de tá me abençoando e a toda minha família. Muito feliz mesmo", comentou o carregado industrial.

O Governo do Estado, através do Iterpa, tem buscado regularizar a propriedade da terra, promover o desenvolvimento socioeconômico e ambiental do estado, e garantir o direito à terra.

Termo de Cooperação Técnica

Durante a cerimônia de entrega, foi assinado pela vice-governadora do estado e o presidente do Iterpa, Bruno Kono e a gestora municipal Francinete Carvalho, um Termo de Cooperação Técnica com a prefeitura para, em conjunto, garantir e adotar esforços e medidas visando cadastro, demarcação e georreferenciamento de lotes.