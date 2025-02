Inscrições são prorrogadas para o desfile e os concursos oficiais do Carnaval de Belém

Através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult), a Prefeitura de Belém informou, nesta quinta-feira (13), que o prazo para se inscrever nos desfiles e concursos oficiais da capital paraense foi estendido até o próximo domingo (16). O prazo anterior encerraria nesta quinta (13), às 23h59 e agora, o novo prazo, estende por mais 3 dias o período para as inscrições que devem ser feitas pelo email fumbelcarnaval2025@gmail.com. Segundo a Prefeitura, serão destinados quase R$ 2 milhões para as escolas de samba do primeiro e do segundo grupo especial, além dos grupos únicos de Mosqueiro e Icoaraci.

Cilene Sabino, secretária municipal de Cultura e Turismo, espera que a participação das escolas de samba, principalmente as que promovem o carnaval inclusivo, realizem blocos que se baseiam em temáticas sociais como, a proteção do meio ambiente e a valorização da cidadania e da cultura popular, além de fazer um grande Carnaval em Belém. Para isso, a Prefeitura de Belém destinou R$ 1.919.250,00, que serão liberados depois da análise dos documentos pedidos no edital.

Segundo a Semcult, diversos blocos alternativos e tradicionais de Belém já solicitaram a licença, além das escolas de samba. Dessa forma, os tradicionais blocos de rua como: “Crias do Curro Velho” da Fundação Curro Velho, “Pato de Máscara” coordenado pela juíza do trabalho, Valniza Malcher, que combate o trabalho infantil, “Afoxé do ‘Guarda-Xuva Axado’”, que está retornando a programação do Carnaval de Belém e “Mexe-Mexe” do bairro do Guamá, vivem a expectativa de realizar a programação do Carnaval 2025 em Belém, que acontece durante o mês de março.