Hospital Beneficente Portuguesa amplia acesso a especialistas no SUS em parceria do governo federal

O Hospital Beneficente Portuguesa, em Belém, ampliará o acesso da população a consultas, exames e cirurgias na rede pública e privada de saúde, por meio do programa “Agora Tem Especialistas”, uma iniciativa do Governo Federal em parceria com estados e municípios. O anúncio foi feito na tarde desta sexta-feira (27) pela assessora da Secretaria de Atenção Especializada do Ministério da Saúde, Lena Peres, em uma visita ao hospital, acompanhada pelo presidente da unidade hospitalar, Alírio Gonçalves.

Para a expansão da oferta de serviços especializados, o Agora Tem Especialistas prevê o credenciamento de clínicas, hospitais filantrópicos e privados para atendimento de pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) com foco em seis áreas prioritárias - oncologia, ginecologia, cardiologia, ortopedia, oftalmologia e otorrinolaringologia. A contratação é feita pelos estados e municípios.

O presidente do Hospital Beneficente Portuguesa, Alírio Gonçalves, destacou a importância da escolha da unidade para dar início ao programa Agora Tem Especialistas no Pará. Segundo ele, a iniciativa representa um avanço significativo na ampliação dos atendimentos realizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS). “A Beneficente foi escolhida para fazer parte desse programa, o que para a gente é uma satisfação muito grande. Vamos ampliar os serviços do SUS, com número bem maior de consultas e exames”, afirma Alírio.

Entre as novidades anunciadas, o hospital passará a oferecer também tratamentos de radioterapia pelo SUS. “Nós vamos adquirir um acelerador, em parceria com o Ministério da Saúde, para atender pacientes oncológicos com ainda mais qualidade”, destaca.

Alírio explicou ainda que o programa já está em funcionamento no hospital. “O paciente que tem carteirinha do SUS e precisa de um exame ou consulta vai escolher a especialidade que necessita. Já estamos recebendo esses pacientes. São médicos da própria Beneficente e também novos profissionais que vão aderir ao programa”, explica.

Iniciativa foi apresentada nesta tarde em Belém (Foto: Carmem Helena / O Liberal)

Filas de espera

A assessora da Secretaria de Atenção Especializada do Ministério da Saúde, Lena Peres, explicou que o programa “Agora Tem Especialistas” tem como principal objetivo acelerar as filas de espera por exames e cirurgias em todo o país. Segundo ela, o Pará já participa da iniciativa, por meio outras unidades, que realiza atendimentos em ortopedia e exames especializados. “A BeneficentePortuguesa já vinha realizando exames dentro do programa e, agora, amplia sua atuação com a realização de cirurgias”, destaca Lena.

Mutirão de cirurgias

Ela também anunciou que um mutirão de cirurgias será realizado no hospital no próximo dia 5 de julho. Lena reforçou que a unidade tem um histórico de atendimento ao Sistema Único de Saúde (SUS) e, com a adesão ao programa, amplia ainda mais esse alcance. “A Beneficente é um hospital que sempre atendeu o SUS e agora vai ampliar o seu atendimento dentro do Agora Tem Especialistas”, pontua.

De acordo com a secretária, o programa busca facilitar o acesso da população a especialidades que enfrentam maior demanda, como otorrinolaringologia, oftalmologia, ortopedia, oncologia e cardiologia. Ela explicou ainda que o “Agora Tem Especialistas” contempla diversos tipos de procedimentos, incluindo cirurgias ginecológicas, de endometriose, de sangramento, ortopédicas e oncológicas. “Essas são áreas com grandes gargalos nas filas de espera. A ideia é ampliar o atendimento especializado não só nos serviços públicos, mas também em instituições privadas e filantrópicas”, observa.

A secretária de Estado de Saúde, Ivete Vaz, também destaca a importância do programa para potencializar o acesso aos atendimentos no Pará: “Existem poucos especialistas nos estados. E a intenção do governo federal, junto com o governo estadual, é crescer esse programa, diminuindo as filas dos atendimentos nas especialidades médicas. A gente ficou muito feliz por o estado do Pará ser escolhido para um dos estados para iniciar programa”, frisa a titular da Secretaria de Estado da Saúde do Pará (Sespa) ao lembrar que a implantação foi realizada em parceria com a pasta.

Durante a programação, Lena Peres e as demais autoridades presentes também participaram do lançamento virtual do “Super Centro para Diagnóstico do Câncer”, em São Paulo (SP), que funcionará como uma rede nacional integrada de diagnóstico oncológico. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, realizou uma videochamada diretamente da capital paulista com transmissão para o Pará e outros dez estados, simultaneamente.