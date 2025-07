Belém ganha faixa azul para uso preferencial de motociclistas na avenida Pedro Álvares Cabral

A Prefeitura de Belém lançou a faixa azul, de uso exclusivo para motociclistas em qualquer horário do dia, na avenida Pedro Álvares Cabral. São 5 km de faixa com o objetivo de melhorar o fluxo do trânsito e garantir mais segurança para condutores e passageiros. O anúncio foi feito pelo prefeito Igor Normando em suas redes sociais.

“Belém vai ter faixa preferencial para motociclistas. É um projeto experimental que a prefeitura está fazendo, acompanhando a modernidade de outras capitais”, disse. ”São cerca de 5 km nessa primeira etapa. E, até domingo, as faixas já estarão pintadas, para o motociclista andar nelas, garantindo fluidez no trânsito evitando acidentes”, explicou.

O prefeito observou que a faixa branca ao lado da faixa azul garante melhor visibilidade ao motociclista e mais segurança, principalmente no período noturno. Igor Normando também pediu aos condutores de veículos que respeitem os motociclistas e não cruzem essa faixa azul. " Vamos ter paz no trânsito e ter um trânsito de mais qualidade", disse.

Igor Normando afirmou ainda que, na avenida Pedro Álvares Cabral, as faixas de ciclistas também foram refeitas, agora com ida e vinda. “ As ruas estão todas sinalizadas. E a gente espera fazer esse trabalho por toda a cidade”, afirmou. “Este é um projeto piloto no município e, conforme a adesão da população, deve ser expandido para outras vias. Vamos respeitar e obedecer à sinalização”, completou o prefeito, que, na noite de segunda-feira (28), vistoriou esses trabalhos naquela avenida. Na tarde desta terça-feira (29), o prefeito dará mais detalhes sobre essa nova sinalização.