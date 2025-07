Ver-o-Peso ganha 367 boxes revitalizados e reforma do complexo chega a 90%

O prefeito de Belém, Igor Normando, entregou, na manhã desta terça-feira (29), 367 boxes novos boxes completamente revitalizados no Ver-o-Peso. Os espaços entregues são destinados à mercearia, frutas, hortifruti, camarão e farinha. Ao todo, mais de 200 permissionários foram beneficiados. A entrega desses setores faz parte da reforma completa do Complexo Ver-o-Peso, que, segundo a prefeitura, já está mais de 90% concluída.

“O Ver-o-Peso é o nosso maior cartão postal e ele conta a história de um pouco de cada um de nós. Poder entregar essa obra, poder fazer com que essa obra seja uma realidade para a gente, é muito significativo”, disse o prefeito, em entrevista à imprensa. “Não podemos deixar aqui de agradecer ao governo do estado, ao governo federal, porque essa obra foi viabilizada porque muitos de nós nos juntamos para construir um tempo melhor para a nossa cidade. A COP 30 veio para fazer com que isso virasse uma realidade, mas quem ganha é a população de Belém, é a nossa cidade”, afirmou.

Ele também falou sobre os serviços de esgotamento sanitário no Ver-o-Peso. “Nós estamos hoje com todo o esgotamento do Ver-o-Peso feito. Nunca, na história, teve o esgotamento feito. Todo o mercado requalificado. Eu tenho certeza de, que em um breve espaço de tempo, vão estar aqui o presidente da República, o governador do Estado, todos juntos para inaugurar definitivamente essa obra que marca a história da nossa cidade”, disse.

Sobre as próximas etapas, Igor disse que será finalizada a última etapa das obras. “Pretendemos inaugurar até outubro, véspera da COP 30, com a presença de Itaipu (Itaipu Binacional), presidente Lula, governador Helder, de todos aqueles que fazem a história dessa COP, a história de revolução da cidade de Belém”, disse.

O prefeito Igor fez aniversário nesta terça-feira e ganhou um bolo no Ver-o-Peso (Foto: Thiago Gomes/O Liberal)

A entrega dos novos boxes também coincidiu com o aniversário do prefeito, comemorado nesta terça-feira. Ele completou 38 anos e ganhou um bolo de aniversário. “Desde o ano passado a gente tem feito essa prática: comemorado o meu aniversário aqui no Ver-o-Peso, ao lado daqueles que acreditaram nesse projeto, ao lado daqueles que nos apoiaram incansavelmente, e aqueles que sonham pela mudança e para fazer com que Belém volte a ser a capital da Amazônia”, disse. “Então nada mais justo do que estar aqui ao lado daqueles que seguraram nas nossas mãos, que seguram o rojão conosco e lutam diariamente para a gente construir uma cidade melhor”, completou.

Feirantes apostam no aumento das vendas a partir de agora

O feirante Davi Furtado Buriti, 85, vende farinha há 60 anos. Ele gostou da entrega dos novos boxes. “Onde a gente estava antes era muito ‘aperreado’. Os fregueses, às vezes, alguns que iam lá reclamavam muito. Estava muito abafado. Estava ruim”, disse. Ele contou que, para que fossem realizadas as obras, foi preciso a colaboração dos trabalhadores. Seu Davi afirmou que outras obras ainda serão concluídas pela prefeitura.

E afirmou que, com a chegada da COP, os feirantes vão poder oferecer um atendimento melhor aos consumidores. “Apresentar um ambiente melhor”, comentou. Mas ele também disse ser importante que os trabalhadores também façam sua parte ao cuidar da feira. “A prefeitura faz a parte dela e a gente tem que fazer a nossa. Eu era solteiro quando vim para cá. E, hoje, tenho filho que trabalha aqui também”, disse ele, que, por causa do sobrenome Buriti, acabou ficando também conhecido como “Buruca”.

O feirante Davi Furtado Buriti, 85, vende farinha há 60 anos no Ver-o-Peso: "A prefeitura faz a parte dela e a gente tem que fazer a nossa" (Foto: Thiago Gomes/O Liberal)

O também feirante Wellington Rocha Ribeiro, 58 anos, e trabalha no Ver-o-Peso. Ele vende camarão há 30 anos. A expectativa dele é de que, a partir de agora, as vendas melhorem. “Vem aí a COP 30, entendeu? Então vai melhorar bastante. Essa é a nossa expectativa”, comentou. A entrega dos novos boxes vai proporcionar mais conforto e segurança para os feirantes e consumidores. Ele acrescentou que a entrega dos novos boxes era aguardada há três anos. Para atrair sua clientela, Wellington também tem uma estratégia. “É vender um camarão de qualidade. Esse é o pontapé inicial: qualidade e preço”.