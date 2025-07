Saiba como chegar de ônibus ao Complexo Feliz Lusitânia em Belém

O Complexo Feliz Lusitânia é um dos pontos turísticos mais conhecidos de Belém. Localizado no bairro Cidade Velha, ele atrai moradores e turistas que buscam lazer, passeio e cultura. No local, é possível encontrar importantes atrações históricas e culturais, como o Forte do Presépio, a Catedral da Sé, o Museu de Arte Sacra e a Casa das Onze Janelas.

Onde fica o Complexo Feliz Lusitânia?

O Complexo Feliz Lusitânia está situado na Praça Frei Caetano Brandão, no bairro Cidade Velha, em Belém. A região é bem movimentada e conta com opções de serviços, comércio e alimentação próximos, além de ser um importante centro histórico da cidade.

O que tem por lá?

Entre os principais atrativos do local estão edifícios históricos restaurados, museus, espaços culturais, além de uma bela vista para a Baía do Guajará. É um espaço bastante visitado por turistas, estudantes, amantes da história e da cultura paraense, principalmente aos fins de semana e durante eventos culturais e religiosos.

Horários e dias de funcionamento

Os espaços culturais e museus funcionam de terça a domingo, geralmente das 9h às 17h. Em alguns locais, a entrada é gratuita às terças-feiras e no primeiro domingo do mês.



A área externa do complexo — que inclui a praça e a vista para o rio — pode ser visitada livremente a qualquer hora do dia.



Às segundas-feiras, os espaços internos ficam fechados para manutenção.

Como chegar de ônibus ao Complexo Feliz Lusitânia

Para quem utiliza o transporte público, várias linhas de ônibus passam próximas ao Complexo Feliz Lusitânia. Abaixo, listamos algumas das principais:

[114] Cremação - Alcindo Cacela

[227] Sacramenta - Humaitá

[229] Pedreira - Condor

[308] UFPA - Alcindo Cacela

[309] UFPA - Ver-O-Peso

[314] Guamá - Ver-O-Peso (Tucunduba)

[315] UFPA - Centro Histórico

[318] Arsenal

[320] UFPA - Tamoios

[323] Canudos - Praça Amazonas (Perimetral)

[326] Canudos - Praça Amazonas (Tucunduba)

[417] UFPA/Alcindo Cacela - José Malcher

[422] Alcindo Cacela - Domingos Marreiros

[442] Ceasa - Ver-O-Peso

[445] Pedreira - Lomas (Seletivo)

[446] João Paulo II - Ver-O-Peso

[631] Marex - Ver-O-Peso

[632] Marex - Felipe Patroni

[916] Águas Lindas - Ver-O-Peso (Olga Benário)

[940] Pedreira - Lomas (Linha B)

É possível consultar rotas atualizadas também no Google Maps ou em apps como Moovit, que informam os horários e itinerários dos ônibus em tempo real.

Dica extra

Evite horários de pico, especialmente entre 6h30 e 8h30 e das 17h às 19h, quando o fluxo de passageiros nos coletivos costuma ser maior. Se for em grupo, organize um ponto de encontro com antecedência para facilitar o deslocamento.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)