Saiba como chegar de ônibus à Catedral Metropolitana de Belém

A Catedral Metropolitana de Belém, ou Catedral da Sé, é um dos pontos turísticos mais conhecidos de Belém. Localizada no bairro Cidade Velha, ela atrai moradores e turistas que buscam passeios culturais e religiosos. No local, é possível encontrar atrações históricas, museus e eventos religiosos tradicionais, como o Círio de Nazaré.

Onde fica a Catedral Metropolitana de Belém?

A Catedral Metropolitana de Belém está situada na Praça Frei Caetano Brandão, no bairro Cidade Velha, em Belém. A região é bem movimentada e conta com opções de serviços, comércio e alimentação próximos.

O que tem por lá?

Entre os principais atrativos do local estão a arquitetura barroca da catedral, exposições de arte sacra, celebrações litúrgicas e a vista para a Baía do Guajará. É um espaço bastante visitado por turistas, fiéis e estudantes de história e arquitetura, principalmente aos finais de semana, feriados e durante o mês de outubro, na época do Círio de Nazaré.

Horários e dias de visitação

Segunda a sexta: 8h às 12h e 14h às 18h

8h às 12h e 14h às 18h Sábado: 8h às 12h e 16h às 18h

Como chegar de ônibus à Catedral Metropolitana de Belém

Para quem utiliza o transporte público, várias linhas de ônibus passam próximas à Catedral Metropolitana de Belém. Abaixo, listamos algumas das principais:

[445] Pedreira - Lomas (Seletivo)

[664] Benguí - Ver-O-Peso

[667] Cordeiro De Farias - Ver-O-Peso

[754] Jardim Sideral - Ver-O-Peso

[757B] Jardim Europa - Ver-O-Peso

[758] Conj. Maguari - Ver-O-Peso (Via P.A. Cabral)

[785] Tenoné - Ver-O-Peso (Centenário) 5ª Linha / Laranjeiras

[861] Tapanã II - Ver-O-Peso (Rua Yamada)

[866] Tapanã - Ver-O-Peso

[871] Icoaraci - Ver-O-Peso

[901] Cidade Nova 5 - Ver-O-Peso

[906] Guajará - Ver-O-Peso (Via Centenário)

[907] Paar - Ver-O-Peso

[911] Icuí - Ver-O-Peso (Via Una)

[916] Águas Lindas - Ver-O-Peso (Olga Benário)

[917] Distrito Industrial - Ver-O-Peso

[918] Marituba - Ver-O-Peso (Via Pirelli)

[920] Curuçambá - Ver-O-Peso

[925] Almir Gabriel / Canaã - Ver-O-Peso

[937] Marituba - Ver-O-Peso (Cerâmica)

É possível consultar rotas atualizadas também no Google Maps ou em apps como Moovit, que informam os horários e itinerários dos ônibus em tempo real.

Dica extra

Evite horários de pico, especialmente entre 6h30 e 8h30 e das 17h às 19h, quando o fluxo de passageiros nos coletivos costuma ser maior. Se for em grupo, organize um ponto de encontro com antecedência para facilitar o deslocamento.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editora executiva de Oliberal.com)