Belém estreia patinetes elétricos e se torna a primeira capital do Norte com o serviço

Belém agora conta com uma nova opção de mobilidade urbana, os patinetes elétricos. A capital paraense se tornou, neste domingo (3), a primeira cidade da região Norte a oferecer oficialmente o serviço, lançado durante o evento cultural Domingueira, realizado no bairro da Pedreira.

A iniciativa é fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Belém e a empresa JET Brasil, responsável pela operação dos equipamentos. Ao todo, 600 patinetes foram disponibilizados e distribuídos em pontos estratégicos da cidade, com raio de operação que vai desde o bairro do Jurunas até o Parque da Cidade.

"O serviço vai funcionar por meio de um aplicativo. A pessoa se cadastra, localiza um dos pontos de retirada e já pode usar o patinete a qualquer hora do dia", explica Jeferson Silva, promotor e instrutor da JET Brasil. "O pagamento pode ser feito por Pix, com opções por tempo de uso ou planos mensais. A hora está em torno de R$ 42", detalha.

A novidade já despertou interesse entre os moradores. Para o ator Ysamy Charchar, que esteve no evento, a chegada dos patinetes representa mais agilidade no dia a dia. “Belém sofre muito com trânsito e transporte demorado. Os patinetes vêm como uma alternativa viável, mais rápida e prática”, avalia. Charchar já realizou seu cadastro e afirma que pretende usar o serviço com frequência, especialmente por já estar acostumado a circular de bicicleta pela cidade.

Segundo a prefeitura, o objetivo é ampliar as opções de deslocamento e reduzir a dependência dos carros. “É uma parceria importante com a iniciativa privada para melhorar a mobilidade urbana, com menos carros e mais modais alternativos, garantindo fluidez e paz no trânsito”, afirmou o prefeito de Belém, Igor Normando, que esteve presente na inauguração.

Além da estreia dos patinetes, o evento Domingueira contou com mais de 15 estações culturais e recreativas, com atrações voltadas para todas as idades. A ação, que ocorrerá no primeiro domingo de cada mês, será itinerante e passará por diferentes bairros da capital.

A população já pode utilizar os patinetes a partir desta segunda-feira (4), bastando fazer o cadastro no aplicativo da JET Brasil e localizar o ponto mais próximo. A expectativa é que o novo serviço contribua para tornar Belém uma cidade mais moderna, acessível e sustentável.