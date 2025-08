Dom Júlio participa de encontro dos crismandos e crismados pelas ruas de Belém

Na tarde deste domingo (03), a Arquidiocese de Belém viveu um momento especial com o encontro dos crismandos e crismados com Dom Júlio Akamine, Arcebispo Coadjutor. O evento, iniciado no Santuário de Fátima, teve uma caminhada e que terminou com uma missa na Praça Santuário de Nazaré. Reunindo centenas de jovens e adultos, que se preparam para receber o sacramento da Crisma ou que já o receberam, o encontro tem como objetivo, fortalecer a fé e a comunhão com a Igreja.

Durante o momento, Dom Júlio, que participou de toda caminhada compartilhou palavras de incentivo e reflexão, destacando a importância do sacramento da Crisma na vida dos fiéis. Ele ressaltou que a Crisma é um momento de confirmação da fé e de compromisso com a missão de ser discípulo de Cristo.

Os crismandos e crismados tiveram a oportunidade de expressar suas expectativas, dúvidas e experiências, criando um ambiente de troca e crescimento espiritual, a caminhada foi levada por um trio elétrico que músicas religiosas animou os participantes. O encontro também contou com momentos de oração e adoração, que fortaleceram a conexão dos participantes com Deus.