Missa Solene de apresentação de Dom Julio Endi Akamine é celebrada na manhã deste sábado (31)

Com a igreja lotada de fiéis, a Arquidiocese de Belém realiza, na manhã deste sábado, a Missa Solene de apresentação e unício dos trabalhos de Dom Julio Endi Akamine, como Arcebispo Coadjutor da Arquidiocese de Belém. Ele foi nomeado no dia 7 de março de 2025, pelo Papa Francisco.

A solenidade ocorre na Catedral de Belém, com Missa Solene presidida pelo Arcebispo Metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa e concelebrada pelo Bispo Auxiliar, Dom Paulo Andreolli, Dom Júlio Akamine, Arcebispo Coadjutor, bispos do Regional Norte II e o Cardeal Dom Odilo Pedro Scherer, Arcebispo de São Paulo.

dom júlio endi akamine apresentado em Belém Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal

A celebração tem a participação do clero da Arquidiocese de Belém, padres da Arquidiocese de Sorocaba, membros das pastorais, novas comunidades, movimentos, paroquianos das 109 paróquias da Arquidiocese de Belém, familiares de Dom Julio e autoridades.

Início dos trabalhos de Dom Julio

Entre os compromissos de Dom Julio para o mês de junho, estão missas, crisma de jovens e adultos, reuniões dos conselhos, audiências, entrevistas, festividades, Pentecostes e Corpus Christi.

Iniciando neste domingo, 1° de junho, com a primeira missa presidida por Dom Julio, como Arcebispo Coadjutor da Arquidiocese de Belém, na Paróquia Santo Antônio de Lisboa, na Batista Campos, onde serão crismados 80 jovens e adultos.

Durante a semana terá reunião com Conselho Episcopal, missas e entrevistas e no Domingo de Pentecoste, 8 de junho, presidirá a Santa Missa com a crisma de jovens e adultos, na Paróquia São José de Queluz, em Canudos.



Dom Julio Endi Akamine nasceu em 30 de novembro de 1962, em Garça/SP. Ingressou no Seminário da Sociedade do Apostolado Católico (Palotinos) em 1975 e foi ordenado sacerdote em 24 de janeiro de 1988. Possui Mestrado e Doutorado em Teologia pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma.

Ao longo de sua trajetória sacerdotal, desempenhou diversas funções, incluindo vigário paroquial, pároco, reitor do Seminário Maior Palotino em Curitiba e professor de teologia. Foi também Reitor Provincial da Província Palotina São Paulo Apóstolo (2008-2011).

Em 4 de maio de 2011, foi nomeado Bispo Auxiliar da Arquidiocese de São Paulo e Vigário Episcopal da Região Lapa, sendo ordenado em 9 de julho do mesmo ano.

Já em 28 de dezembro de 2016, foi nomeado Arcebispo Metropolitano de Sorocaba pelo Papa Francisco, tornando-se o quinto Bispo e o terceiro Arcebispo da Arquidiocese. Atualmente, também atua como referencial da Pastoral da Educação. Seu lema episcopal é “Bonum Facientes Infatigabiles” – “Não vos canseis de fazer o Bem”.

Arquidiocese de Belém do Pará

A Arquidiocese de Belém atende os municípios de Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides e Santa Bárbara. Atualmente conta com 282 padres, 292 diáconos permanentes e 109 paróquias, divididas em oito Regiões Episcopais.

A partir deste 31 de maio, a Arquidiocese de Belém conta oficialmente com três bispos: Dom Alberto Taveira Corrêa, como Arcebispo Metropolitano de Belém, Dom Julio Endi Akamine, Arcebispo Coadjutor e Dom Paulo Andreolli, Bispo Auxiliar.

Somente após o Papa Leão XIV aceitar a renúncia de Dom Alberto, que Dom Julio se tornará o 11° Arcebispo da Arquidiocese de Belém e Dom Alberto passa para Arcebispo Emérito.

Os Bispos

Dom Alberto Taveira Corrêa foi nomeado como o 10º Arcebispo Metropolitano de Belém do Pará, no dia 30 de dezembro de 2009, pelo Papa Bento XVI, A posse ocorreu no dia 25 de março de 2010.

Ao longo destes 15 anos à frente da Arquidiocese de Belém Dom Alberto criou 50 paróquias, destas elevou sete a santuários, criou duas Regiões Episcopais: Coração Eucarístico de Jesus e Nossa Senhora do Ó, expandiu os serviços pastorais nas regiões metropolitanas, nas áreas ribeirinhas, na comunicação e na formação de novos padres e diáconos. Ao todo foram ordenados por Dom Alberto 127 padres e 239 diáconos permanentes.

Dom Paulo Andreolli é o 8° Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belém do Pará. Foi nomeado pelo Papa Francisco no dia 1º de fevereiro. Ordenado bispo no dia 15 de abril de 2023, por Dom Alberto Taveira Corrêa.

Dom Julio Endi Akamine foi nomeado pelo Papa Francisco Arcebispo Coadjutor da Arquidiocese de Belém do Pará, no dia 7 de março de 2025. Até então era Arcebispo de Sorocaba/SP. A partir deste dia 31 de maio, atuará como Arcebispo Coadjutor da Arquidiocese de Belém.