Conheça a nova camisa do Círio de Nazaré 2025

A camisa oficial do Círio de Nazaré 2025 já foi lançada e promete emocionar os devotos com uma arte que une tradição, fé e identidade paraense. O lançamento aconteceu neste sábado (2), durante a tradicional Feijoada do Papai, evento promovido pela Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), na sede campestre da Assembléia Paraense, em Belém.

A peça faz parte do Projeto Selo do Círio e é uma das mais esperadas pelos romeiros e romeiras que participam da maior manifestação religiosa do Pará. A arte da camisa deste ano é assinada pela artista plástica e arquiteta Patrícia Queiroz.

Onde comprar a camisa oficial do Círio 2025

A camisa do Círio 2025 já está disponível para venda nas lojas PatCa, no site oficial www.lojinhadocirio.com.br e também será comercializada em eventos da DFN ao longo do ano.

A produção e a venda das camisas têm um caráter solidário: parte da arrecadação é destinada às Obras Sociais da Paróquia de Nazaré e da Arquidiocese de Belém. Além disso, a iniciativa gera emprego e renda para micro e pequenas empresas paraenses, fortalecendo a economia local.