Mobilidade urbana: Belém passa a contar com patinetes elétricos públicos; veja como e onde usar

Belém passa a contar, a partir deste domingo (3/8), com uma novidade para a mobilidade urbana: patinetes elétricos públicos. Segundo a Prefeitura de Belém, a cidade será a primeira capital do Norte com essa alternativa para o trânsito. O compartilhamento para uso em espaços públicos é uma iniciativa da Secretaria Executiva de Desoneração e Parcerias, em parceria com a empresa JET Brasil. O Termo de Autorização foi assinado essa semana e garante para a cidade a aquisição de 600 patinetes elétricos, sem custos para o município.

O projeto-piloto dos patinetes elétricos em Belém terá duração inicial de 180 dias (seis meses), período em que será possível avaliar a adaptação do serviço às particularidades do trânsito da cidade. Ao todo, esses 600 patinetes elétricos estarão disponíveis para locação, de forma gradual, sendo 10% (60 unidades) reservados para uso gratuito da Prefeitura, destinados aos agentes de mobilidade urbana e ordem pública.

A empresa responsável ainda está atualizando o app para detalhar quais pontos exatos contarão com os patinetes. Mas já tem um mapa mostrando a área demarcada para o serviço. Confira no mapa a área onde os patinetes elétricos estarão disponíveis para retirada:

Área demarcada da cidade onde os patinetes elétricos estarão disponíveis para retirada em Belém (PA) (Reprodução | Agência Belém)

Como usar os patinetes elétricos

Para utilizar os patinetes, é importante que o usuário:

Baixe o aplicativo JET, disponível para aparelhos Android e iOS.

Faça um cadastro

Localize os pontos de retirada mais próximo

Confira e aceite as regras de uso e as formas de pagamento, conforme solicitado.

Orientações no app

É proibido o uso dos patinetes por menores de 18 anos, mesmo com autorização dos responsáveis

A velocidade máxima é de 20 km/h em ciclovias, 6 km/h em áreas de pedestres e 40 km/h em vias

O uso em dupla não é permitido, por questões de segurança

É recomendável o uso de capacete e, à noite, itens refletivos para melhor visibilidade

Não é necessário ter CNH para utilizar os patinetes

É proibido conduzir sob efeito de álcool

Manutenção

A empresa JET Brasil será responsável pela gestão e operação do serviço, garantindo a manutenção dos equipamentos, o recolhimento de patinetes estacionados irregularmente, o suporte técnico em campo e o compartilhamento de dados de uso com a Prefeitura de Belém. A empresa também deverá apresentar relatórios mensais sobre o funcionamento do sistema, promover campanhas educativas e cumprir todas as normas de trânsito e acessibilidade.

Todos os patinetes e o aplicativo de liberação dos equipamentos terão o brasão oficial da Prefeitura de Belém. As tarifas poderão ser cobradas por minuto, hora, dia ou mês, conforme a demanda dos usuários. Durante o mês de agosto, a operação será ampliada até atingir os 600 equipamentos previstos.

O projeto, segundo o prefeito Igor Normando, moderniza a mobilidade urbana e amplia as alternativas de deslocamento na cidade. “Estamos trazendo uma solução sustentável e acessível para a população, que vai melhorar a mobilidade urbana e contribuir para um trânsito mais organizado e seguro”, afirmou.