Influenciador conhecido por fazer marmita ao marido, faz para mais de 50 pessoas em situação de rua

O influenciador Luiz Felipe Alves, que viralizou no Tik Tok com vídeos montando a lancheira do marido para o trabalho em dias de ofício presencial, distribuiu 54 marmitas para pessoas em situação de rua em São Paulo.

As refeições foram feitas com comidas e ingredientes que ele ganhou de marcas de publicidade, os "recebidos", que geralmente são utilizados para fazer propaganda do produto, dessa vez foram utilizados uma boa ação, e recebeu comentários bastante positivos nas redes sociais.

O cardápio escolhido para as 54 pessoas em situação de rua foi galinhada. "Hoje eu consegui montar 54 marmitas de galinhada para distribuir pro pessoal em situação de rua! Tudo feito com comida que recebi de marcas nas últimas semanas!", publicou Luiz Felipe na última terça-feira (06).

Veja o vídeo:

A ideia inicial era sortear 10 lancheiras para seguidores, em comemoração ao sucesso dos vídeos, mas o influencer publicou que mudou de ideia após conversar com o marido e decidiu que iria fazer uma boa ação com comida.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de OLiberal.com.