O Liberal chevron right Cultura chevron right

Luan Pereira se pronuncia sobre briga com Dado Dolabella: 'Ele não tem histórico agradável'

Confusão envolvendo ciúmes de Wanessa Camargo movimentou os bastidores da atração da TV Globo

Hannah Franco
fonte

Luan Pereira quebra o silêncio após empurrão de Dado Dolabella por ciúmes de Wanessa Camargo. (Reprodução)

O cantor Luan Pereira confirmou que foi empurrado por Dado Dolabella durante uma confraternização após o programa "Dança dos famosos". O incidente ocorreu quando o sertanejo dançava com Wanessa Camargo, ex-namorada de Dado, gerando uma crise de ciúmes. Após a repercussão do caso, ambos os envolvidos se manifestaram sobre o ocorrido.

O episódio aconteceu em uma festa de confraternização dos participantes do programa de dança. Segundo relatos, Dado não gostou quando viu Luan dançando com Wanessa e segurando-a pela cintura durante a demonstração de um passo.

A reação de ciúmes resultou no empurrão contra Luan, que caiu no chão após tropeçar em uma lixeira. Informações divulgadas indicam que, após empurrar o cantor sertanejo, Dado teria tentado empurrar também Wanessa. Segundo informações do Extra, Dado tentou agredir a ex durante a crise de ciúmes que começou quando Luan foi mostrar um passo de dança para a amiga.

O incidente envolveu três personalidades do meio artístico. Luan Pereira e Wanessa Camargo são participantes do programa "Dança dos Famosos". Wanessa, filha de Zezé di Camargo, é ex-namorada de Dado Dolabella, ator que estava presente na confraternização.

A confusão se deu em um ambiente onde os participantes costumam interagir e dançar uns com os outros em clima de amizade após as gravações do programa.

Até o momento, não há informações sobre possíveis consequências legais para Dado Dolabella em relação à agressão, nem se o incidente afetará a participação de Wanessa ou Luan no programa.

Após o ocorrido, tanto Luan quanto Wanessa se pronunciaram sobre o caso. Dado limitou-se a negar que tenha tentado agredir Wanessa, sem comentar sobre o empurrão dado em Luan. Pelas redes sociais, o ator disse apenas que não agrediu Wanessa e que os dois não têm mais uma relação.

O que disse Luan Pereira

Em seu Instagram, Luan Pereira relatou: "Tudo começou como after da 'Dança dos famosos'. Todo mundo dança com todo mundo, se respeita, é tudo na maior amizade. Inclusive, no after, eu estava acompanhado. Eu já tinha dançado com muita gente, com meus professores, com a própria Wanessa, que é minha amiga do coração, eu a amo e a respeito. Fui lá, rodei Wanessa, quando me dei conta, Fulano (aqui, Dado Dolabella, que não é citado nominalmente por Luan), que nem sabia quem era, nunca tinha ouvido falar na minha vida, nunca tinha visto ele no rolê, não sabia quem era ele, e do nada tomei um empurrão."

O cantor esclareceu que não sofreu agressões além do empurrão: "Quando me dei conta, tropecei na lixeira, caí no chão, quando levantei, na maior paz, sem entender o que aconteceu... Olhei para o lado, estavam todos indignados. Deus é mais, ele nos livra, não deixa a gente perder a razão. Não se preocupem, não apanhei, foi só um empurrão. Ele (Dado) não tem histórico agradável de falar..."

Luan também afirmou que Dado tentou se desculpar: "Olhei para o lado, estavam todos indignados. 'O que aconteceu, quem é ele? Por que?', eu perguntei. Minha assessora na hora explicou que era 'Fulano, ex da Wanessa, que deve ter pegado ar por você ter encostado nela e ele já bateu em mulher'. Então, deixei pra lá. Ele foi lá, conversou, brigou ao redor... Ele queria me pedir desculpas, meus seguranças, obviamente, não deixaram ele chegar perto. Agressão nunca leva ninguém lugar nenhum. Quem parte para agressão perde a razão. Peguei meu grupo, as pessoas que estavam comigo, entrei no carro e fui embora. Aí acordei com os bafafás".

O sertanejo também esclareceu que o machucado em seu rosto se tratava apenas de espinhas inflamadas, não tendo relação com o incidente.

.
