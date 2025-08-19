Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

VÍDEO: Silvero Pereira dança melody com professora paraense nos bastidores da Dança dos Famosos

Ator se rende ao brega paraense ao som de Viviane Batidão e celebra parceria com a coreógrafa Thais Sousa

Hannah Franco
fonte

Silvero Pereira dança hit de Viviane Batidão com Thais Sousa nos bastidores da Dança dos Famosos. (Reprodução/Instagram)

O ator Silvero Pereira, conhecido por papéis nos filmes Bacurau (2019) e Maníaco do Parque (2024), mostrou que também tem gingado nos bastidores da Dança dos Famosos. Nesta terça-feira (19), ele publicou um vídeo dançando melody com a professora paraense Thais Sousa, ao som de "Olha Bem pra Mim", sucesso da cantora Viviane Batidão.

“Eu amo um brega paraense e não podia perder a oportunidade de estar ao lado da @thaissousa.danca e iniciar minhas aulas ao som de @vivianebatidaoficial. Égua, mana! É SAL!”, escreveu Silvero na legenda da publicação.

VEJA MAIS

image Ator Silvero Pereira faz aparição em bar de Belém e canta pagode com banda paraense
O ator, que esteve na cidade para o Festival Psica, fez um pequeno show para o público presente no local em seu último dia na capital paraense

image VÍDEO: participantes da Dança dos Famosos 'fazem o sal' e dançam rock doido nos ensaios
Vídeo foi compartilhado pela professora paraense Thais Sousa e mostra Rodrigo Faro, Gracyanne Barbosa, Silvero Pereira e Duda Santos entrando no ritmo do “rock doido”, coreografia típica das festas de aparelhagem no Pará

Thais Sousa é uma das paraenses que integram a atual edição da Dança dos Famosos, e tem se destacado no Grupo A, ao lado de nomes como Rodrigo FaroGracyanne BarbosaDuda Santos e do próprio Silvero Pereira.

Ela, ao lado de Linekee Ayres, foi responsável pelas coreografias que garantiram a vitória do grupo nas duas primeiras noites da nova fase da competição. Ao som de “O Canto da Cidade”, de Daniela Mercury, e depois com “Chattahoochee”, de Alan Jackson, o grupo foi o mais bem avaliado em ambas as apresentações e lidera a disputa com 111,3 pontos.

A dança de Silvero e Thais ao som de Viviane Batidão também rendeu elogios da própria cantora, que comentou na publicação: “Muito maravilhosos ❤️❤️". Gracyanne Barbosa também apareceu dançando brega com o professor paraense Linekee Ayres.

