Ator Silvero Pereira faz aparição em bar de Belém e canta pagode com banda paraense

O ator Silvero Pereira, conhecido por sua atuação em filmes como "Bacurau" (2019) e "Maníaco do Parque" (2024) surpreendeu ao aparecer cantando em um bar em Belém, na noite da última segunda-feira (16). O artista estava na capital paraense para prestigiar o Festival Psica, que ocorreu no último final de semana no Mangueirão e reuniu diversas celebridades entre o público.

Durante sua estadia, Silvero aproveitou para curtir a cidade e foi flagrado em diversos rolês pela capital. Um dos momentos comentados foi sua aparição no Bar Buchicho, no bairro Batista Campos, onde o cearense cantou ao lado da banda Pagode FM, que se apresentava no local. Em vídeos compartilhados por frequentadores do bar, Silvero é visto cantando músicas de pagode e até clássicos da MPB, animando quem estava presente.

Além do talento como ator, Silvero também é reconhecido como cantor e já realizou diversos projetos musicais, incluindo o álbum "Silvero Interpreta Belchior", em que homenageia grandes sucessos do compositor. O artista, que também foi flagrado aos beijos com um rapaz durante o Festival Psica, aproveitou a noite para se divertir com amigos e mostrar seu lado musical ao público paraense.

VEJA MAIS

Passeio no Combu

Para se despedir da cidade, o ator também conheceu a Ilha do Combu e compartilhou a experiência nas redes sociais. “O Combu é um espaço turístico. São mais de setenta restaurantes e eu decidi ir em uma segunda-feira porque é mais tranquilo. Você pode passar o dia inteiro tomando banho de bubuia, tem umas cascatinhas deliciosas”, disse Silvero no vídeo.

O ator também compartilhou que almoçou tambaqui durante o passeio e, ao final do dia, mostrou que a volta foi igualmente tranquila, encerrando sua visita à cidade de forma relaxante.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)