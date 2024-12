Silvero Pereira aproveita dia tranquilo na Ilha do Combu para se despedir de Belém

O ator Silvero Pereira, que esteve em Belém para prestigiar o Festival Psica, usou suas redes sociais nesta segunda-feira (16/12) para compartilhar com seus seguidores um momento de tranquilidade na capital paraense. O artista decidiu aproveitar o que há de melhor na cidade, escolhendo a Ilha do Combu para encerrar seus dias por Belém.

Em uma publicação no Instagram, Silvero contou que, para sair do hotel até o embarque, pegou uma locomoção e desceu na Praça Princesa Isabel, em frente à Estação Hidroviária, onde garantiu seu bilhete de ida e volta para a ilha.

Ele comentou sobre o charme do lugar, destacando que a Ilha do Combu é um destino turístico popular, com mais de setenta restaurantes, e que optou por visitar o local em uma segunda-feira, quando é mais tranquilo.

“O Combu é um espaço turístico. São mais de setenta restaurantes e eu decidi ir em uma segunda-feira porque é mais tranquilo. Você pode passar o dia inteiro tomando banho de bubuia, tem umas cascatinhas deliciosas”, disse Silvero no vídeo.

O ator também compartilhou que almoçou tambaqui durante o passeio e, ao final do dia, mostrou que a volta foi igualmente tranquila, encerrando sua visita à cidade de forma relaxante.