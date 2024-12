Modelo paraense Maria Carolina usa look inspirado no ‘Rock Doido’ no Festival Psica

A modelo Maria Carolina chamou atenção no Festival Psica, realizado no último final de semana, ao surgir com um look que misturava estilo, criatividade e identidade cultural. De volta ao Brasil após uma temporada de quatro meses na Índia, a paraense exibiu um visual que celebrava as cores e símbolos da bandeira do Pará.

O figurino foi assinado pelo produtor de moda paraense Juan Gonçalves. O destaque do visual foi um cropped exclusivo, criado pela própria modelo, que reinterpretava as cores vermelho, branco e azul em uma composição contemporânea.

“A ideia era trazer as cores do meu estado de uma forma diferente, conectando a tradição com a modernidade do Festival Psica,” comentou Maria Carolina sobre a escolha do look.

O visual foi complementado por óculos tecnológicos da marca Ludmila Heringer, que adicionaram um toque futurista à composição. Além disso, os acessórios, desenvolvidos pela marca paraense Brilho da Mata, reforçaram a conexão com a cultura local.

“Queria que meu look fosse um reflexo da nossa essência: vibrante, cheia de história e com muito brilho. O Psica é um espaço de resistência cultural, e levar uma releitura da bandeira do Pará no meu corpo foi uma forma de celebrar isso,” explicou Maria Carolina.