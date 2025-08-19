Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
#end
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Gracyanne Barbosa dança brega com Linekee Ayres nos bastidores da Dança dos Famosos

Durante os ensaios da Dança dos Famosos, professor Linekee Ayres ensina passos do brega saudade a Gracyanne Barbosa

Riulen Ropan
fonte

No registro, Linekee, que representa o Pará na atração, mostra os principais passos e conceitos do brega saudade, (Imagem: Reprodução/Redes Sociais)

O professor e coreógrafo paraense Linekee Ayres, destaque da Dança dos Famosos 2025, compartilhou nas redes sociais um vídeo em que ensina Gracyanne Barbosa a dançar brega durante os ensaios no centro de treinamento do programa, exibido pela TV Globo.

No registro, Linekee, que representa o Pará na atração, mostra os principais passos e conceitos do "brega saudade". Com bom humor, ele ainda brinca dizendo que pretende levar Gracyanne para curtir as festas das principais aparelhagens que tocam o estilo no Estado.

VEJA MAIS

image Paraenses lideram a Dança dos Famosos
Grupo A fica em primeiro lugar pelo segundo domingo seguido da competição

image VÍDEO: participantes da Dança dos Famosos 'fazem o sal' e dançam rock doido nos ensaios
Vídeo foi compartilhado pela professora paraense Thais Sousa e mostra Rodrigo Faro, Gracyanne Barbosa, Silvero Pereira e Duda Santos entrando no ritmo do “rock doido”, coreografia típica das festas de aparelhagem no Pará

image Paraenses brilham na estreia da Dança dos Famosos 2025 com vitória do grupo A
Professores Thais Sousa e Liniker Aires, a atriz Jaque Paraense e o jurado Milton Cunha representam o Estado no programa

Na legenda do post, o dançarino celebrou o momento ao lado da influenciadora fitness:
“Que experiência incrível! Estar no centro de treinamento da Dança dos Famosos, na Globo, ensinando Gracyanne Barbosa a dançar brega saudade”, declarou Ayres.

Assista: 

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Gracyanne Barbosa

Dança dos Famosos 2025

brega saudade

Linekee Ayres
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda