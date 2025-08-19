Gracyanne Barbosa dança brega com Linekee Ayres nos bastidores da Dança dos Famosos

O professor e coreógrafo paraense Linekee Ayres, destaque da Dança dos Famosos 2025, compartilhou nas redes sociais um vídeo em que ensina Gracyanne Barbosa a dançar brega durante os ensaios no centro de treinamento do programa, exibido pela TV Globo.

No registro, Linekee, que representa o Pará na atração, mostra os principais passos e conceitos do "brega saudade". Com bom humor, ele ainda brinca dizendo que pretende levar Gracyanne para curtir as festas das principais aparelhagens que tocam o estilo no Estado.

VEJA MAIS

Na legenda do post, o dançarino celebrou o momento ao lado da influenciadora fitness:

“Que experiência incrível! Estar no centro de treinamento da Dança dos Famosos, na Globo, ensinando Gracyanne Barbosa a dançar brega saudade”, declarou Ayres.

Assista:

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)