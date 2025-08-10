Paraenses brilham na estreia da Dança dos Famosos 2025 com vitória do grupo A

A estreia da Dança dos Famosos 2025, neste domingo (10), no Domingão com Huck, foi marcada por homenagens aos 40 anos do axé music e pela forte presença paraense no elenco e no júri. A disputa em grupos abriu a nova fase do quadro e consagrou o grupo A como campeão da noite, com 55,6 pontos. Entre os quatro professores do time, dois são do Pará: Thais Sousa e Linekee Aires. Eles dividiram a pista com Rodrigo Faro, Silvero Pereira, Gracyanne Barbosa e Duda Santos, interpretando “O Canto da Cidade”, de Daniela Mercury, em uma coreografia que arrancou aplausos e elogios entusiasmados.

A estreia também marcou a primeira participação de Milton Cunha como jurado fixo, trazendo sua visão “babilônica, mesopotâmica e faraônica” para o quadro, ao lado de Deborah Secco e dos veteranos do júri técnico. Cunha celebrou a performance com seu estilo característico: “Fabuloso, uma força enorme, o tremelique dos braços, escândalo. Silvero, destaque total pra ti. Gracy, teus ovos deram certo”.

A nota máxima de Deborah Secco, jurada artística convidada da semana, e as notas altas do júri técnico — Zebrinha (8,7), Carlinhos de Jesus (8,5) e Ana Botafogo (8,7) —, além da avaliação do público (9,8), garantiram a liderança do grupo.

Outras forças paraenses na competição

O Pará está representado ainda pela professora Jaque Paraense, que integra o grupo B. Apesar de não ter iniciado a temporada com vitória, o time dela, formado pelos famosos David Junior, Fernanda Paes Leme, Luan Pereira e Nicole Bahls, apresentou uma coreografia ao som de “Praieiro” e recebeu elogios do júri.

A força paraense na competição se estende também a Manu Bahtidão. Nascida em Alagoas, a cantora construiu uma trajetória de 18 anos na música do Pará, onde consolidou sua carreira e se tornou um dos nomes mais populares do gênero tecnomelody. Na Dança dos Famosos, ela integra o grupo C.

A noite também teve a estreia de Lucas Leto no grupo D, substituindo o cantor Livinho, que deixou a competição por questões de saúde após um acidente de moto que provocou perfuração no pulmão. “Me chamaram há dois dias. Comecei a ensaiar de manhã no outro dia, e tive um ensaio e meio. É um desafio, e eu gosto de desafios, então vou dar meu melhor!”, disse o ator, atualmente no ar como Sardinha em Vale Tudo.

Atrás do grupo A, ficaram o grupo D (55 pontos), o grupo C (54) e o grupo B (53,6).