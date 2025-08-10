Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right Televisão chevron right

Paraenses brilham na estreia da Dança dos Famosos 2025 com vitória do grupo A

Professores Thais Sousa e Liniker Aires, a atriz Jaque Paraense e o jurado Milton Cunha representam o Estado no programa

Gabriel da Mota
fonte

Grupo A foi o campeão da noite, com 55,6 pontos (Divulgação)

A estreia da Dança dos Famosos 2025, neste domingo (10), no Domingão com Huck, foi marcada por homenagens aos 40 anos do axé music e pela forte presença paraense no elenco e no júri. A disputa em grupos abriu a nova fase do quadro e consagrou o grupo A como campeão da noite, com 55,6 pontos. Entre os quatro professores do time, dois são do Pará: Thais Sousa e Linekee Aires. Eles dividiram a pista com Rodrigo Faro, Silvero Pereira, Gracyanne Barbosa e Duda Santos, interpretando “O Canto da Cidade”, de Daniela Mercury, em uma coreografia que arrancou aplausos e elogios entusiasmados.

A estreia também marcou a primeira participação de Milton Cunha como jurado fixo, trazendo sua visão “babilônica, mesopotâmica e faraônica” para o quadro, ao lado de Deborah Secco e dos veteranos do júri técnico. Cunha celebrou a performance com seu estilo característico: “Fabuloso, uma força enorme, o tremelique dos braços, escândalo. Silvero, destaque total pra ti. Gracy, teus ovos deram certo”. 

A nota máxima de Deborah Secco, jurada artística convidada da semana, e as notas altas do júri técnico — Zebrinha (8,7), Carlinhos de Jesus (8,5) e Ana Botafogo (8,7) —, além da avaliação do público (9,8), garantiram a liderança do grupo.

Outras forças paraenses na competição

O Pará está representado ainda pela professora Jaque Paraense, que integra o grupo B. Apesar de não ter iniciado a temporada com vitória, o time dela, formado pelos famosos David Junior, Fernanda Paes Leme, Luan Pereira e Nicole Bahls, apresentou uma coreografia ao som de “Praieiro” e recebeu elogios do júri.

A força paraense na competição se estende também a Manu Bahtidão. Nascida em Alagoas, a cantora construiu uma trajetória de 18 anos na música do Pará, onde consolidou sua carreira e se tornou um dos nomes mais populares do gênero tecnomelody. Na Dança dos Famosos, ela integra o grupo C.

A noite também teve a estreia de Lucas Leto no grupo D, substituindo o cantor Livinho, que deixou a competição por questões de saúde após um acidente de moto que provocou perfuração no pulmão. “Me chamaram há dois dias. Comecei a ensaiar de manhã no outro dia, e tive um ensaio e meio. É um desafio, e eu gosto de desafios, então vou dar meu melhor!”, disse o ator, atualmente no ar como Sardinha em Vale Tudo.

Atrás do grupo A, ficaram o grupo D (55 pontos), o grupo C (54) e o grupo B (53,6).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

dança dos famosos

paraenses

tv globo

milton cunha

domingão com huck
Televisão
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM TELEVISÃO

TELEVISÃO

Quando estreia a 2ª temporada de 'Wandinha'? Veja data, horário, elenco e detalhes

Série se tornou sucesso na Netflix em 2022, ultrapassando a marca de 1 bilhão de horas assistidas apenas três semanas após a estreia

06.08.25 15h47

TELEVISÃO

Paraense Marina Cabral é eliminada do reality ‘Chef de Alto Nível’, da TV Globo

Eliminação ocorreu após desafio relâmpago de preparar sanduíche sofisticado em 25 minutos

01.08.25 8h56

TELEVISÃO

Quem são os famosos da nova ‘Dança dos Famosos'? Nomes já começaram a vazar na web; veja

Linekee Ayres, Thais Sousa e Jaque Paraense representam o Pará entre os coreógrafos da temporada

29.07.25 9h46

CINEMA

Globo prepara filme baseado em 'A Viagem'; personagem Alexandre é confirmado

O novo filme trará uma abordagem diferente da novela que marcou época com sua temática espiritualista

10.07.25 11h44

MAIS LIDAS EM CULTURA

Internet

Mensagens de Dia dos Pais para WhatsApp: sem criatividade? Só copie e envie

Confira 10 textinhos prontos para homenagear no WhatsApp no Dia dos Pais

09.08.25 21h00

TRISTEZA

João Silva homenageia Faustão no Dia dos Pais: 'Grato de passar essa data ao seu lado'

Durante o vídeo, uma locução de João Silva foi inserida abordando o estado de saúde do pai

10.08.25 16h28

CULTURA

Fernando Gogó de Ouro: o canto do pai que embala os filhos

Ele é pai do radialista Paulo Fernando, o Bad Boy, e neste domingo (10) tem o privilégio de comemorar seu aniversário no Dia dos Pais

10.08.25 9h00

televisão

Paraenses brilham na estreia da Dança dos Famosos 2025 com vitória do grupo A

Professores Thais Sousa e Liniker Aires, a atriz Jaque Paraense e o jurado Milton Cunha representam o Estado no programa

10.08.25 20h54

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda