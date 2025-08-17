Capa Jornal Amazônia
Paraenses lideram a Dança dos Famosos

Grupo A fica em primeiro lugar pelo segundo domingo seguido da competição

O Liberal
fonte

Paraenses lideram a Dança dos Famosos. (Reprodução/ TV Globo)

Os paraenses seguem em destaque no palco da Dança dos Famosos. Pelo segundo domingo consecutivo, o Grupo A, que conta com os professores Thais Sousa e Linike Aires, garantiu o primeiro lugar da semana. O grupo é formado pelos artistas Rodrigo Faro, Silvero Pereira, Gracyanne Barbosa e Duda Santos, que brilharam ao som de “Chattahoochee”, de Alan Jackson, recebendo notas 10,0 de Ana Clara e 9,8 de Milton Cunha no júri artístico. Já no júri técnico, Carlinhos de Jesus deu 8,5, Ana Botafogo 8,8 e Zebrinha também 8,8. Na soma das notas, o Grupo A segue isolado na dianteira, com 111,3 pontos.

A apresentação do Grupo A foi marcada por elogios. “Achei que as duplas dançaram super bem juntas, estavam mega entrosadas e coordenadas. As duplas sozinhas muito bem. E em conjunto também estava sincronizado. Um elemento surpresa da finalização do Silvero, que a gente achou que tinha acabado, mas não, foi maravilhoso. Nota 10”, disse Ana Clara.

“A abertura é linda, a porta do salão abrindo é um desenho muito legal. E depois a gente tem muita palma e muito grito marcando. Quando vocês separam e fazem o carrossel, achei divino”, comentou Milton Cunha.

“Bem sincronizados, muito bem ensaiados. Parabéns”, falou Carlinhos de Jesus. “Achei interessante nessa coreografia, achei mais do que nas outras. Tinha muita dança das quatro mulheres e dos quatro homens. Isso também foi muito interessante ver o sincronismo e toda a técnica também. Muita coisa de batida de bota, de mão. Eu achei que foi uma coreografia contagiante. Vocês nunca perderam a postura, o fôlego. E o final também foi muito bom. Eu também achei que ia acabar ali. E, de repente, foi sensacional o final”, elogiou Ana Botafogo.

“A energia desse grupo é decisiva para o que vocês fazem, o que vocês se propõem a fazer. Eu acho a arquitetura coreográfica genial, muito inteligente, do jeito que faz e desfaz as coisas. É cheio de surpresas. Independente do vocabulário que vocês usam para executar essa coreografia, mas é muito cheio de surpresas e de espaço. Bravos”, disse Zebrinha.

Grupo D em segundo lugar

Na abertura da noite, o Grupo D, formado por Álvaro, Lucas Leto, Tereza Seiblitz e Wanessa Camargo, dançou “Mi Vida Loca”, de Pam Tillis. As notas foram: Ana Clara – 10,0; Milton Cunha – 9,9; Carlinhos – 8,4; Ana Botafogo – 8,6; e Zebrinha – 8,7. Com isso, o grupo alcançou a segunda colocação geral, com 109,6 pontos, ficando bem próximo dos líderes.

Grupos B e C empatam

O Grupo C, com Allan Souza Lima, Cátia Fonseca, Manu Bahtidão e Richarlyson, se apresentou ao som de “Mercury Blues”, de Alan Jackson. As notas foram: Ana Clara – 10,0; Milton Cunha – 9,4; Carlinhos – 8,4; Ana Botafogo – 8,6; e Zebrinha – 8,6.

Já o Grupo B, formado por David Junior, Fernanda Paes Leme, Luan Pereira e Nicole Bahls, levantou a plateia com “Redneck Woman”, de Gretchen Wilson. O quarteto recebeu notas 10,0 de Ana Clara e 9,6 de Milton Cunha no júri artístico. No júri técnico, Zebrinha deu 8,5, Carlinhos 8,4 e Ana Botafogo 8,7. O grupo também contou com a participação da professora Jaque Paraense.

Na soma, B e C terminaram empatados em último lugar, com 108,4 pontos, e agora lutam para escapar da repescagem.

Dança dos Famosos 2025
Cultura
