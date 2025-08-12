Capa Jornal Amazônia
VÍDEO: participantes da Dança dos Famosos 'fazem o sal' e dançam rock doido nos ensaios

Vídeo foi compartilhado pela professora paraense Thais Sousa e mostra Rodrigo Faro, Gracyanne Barbosa, Silvero Pereira e Duda Santos entrando no ritmo do “rock doido”, coreografia típica das festas de aparelhagem no Pará

Hannah Franco
fonte

Time A da Dança dos Famosos entra no clima do Pará e viraliza com “rock doido”. (Reprodução/Instagram)

A professora paraense Thais Sousa deu um show dentro e fora do palco da Dança dos Famosos, e desta vez foi nas redes sociais. Em um vídeo descontraído publicado em seu perfil do Instagram, ela mostrou os bastidores da apresentação do Grupo A, formado por celebridades como Rodrigo Faro, Gracyanne Barbosa, Silvero Pereira e Duda Santos, dançando ao som do hit paraense "Joga a Mão e Dá-lhe Sal", da DJ Méury.

Com a legenda "Time A já entrou no clima, dá-lhe SAL 🧂", Thais levou o tempero do Pará para os participantes, que fizeram a tradicional coreografia do Rock Doido.

Thais Sousa é uma das duas professoras paraenses que integram o time campeão da estreia da nova fase da competição. Ao lado de Linekee Aires, ela assinou a coreografia ao som de “O Canto da Cidade”, de Daniela Mercury, que consagrou o Grupo A como vencedor da noite do último domingo (10/8), com 55,6 pontos.

Nos comentários do vídeo, a também cantora Manu Bahtidão, atual participante da Dança dos Famosos no Grupo C, reagiu com emojis de entusiasmo, enquanto o ex-professor do quadro Rolon Ho também comentou vários corações.

Palavras-chave

Dança dos Famosos 2025
Cultura
