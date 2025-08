Rodrigo Faro quebra promessa e revela reação da família com seu retorno à Globo

Rodrigo Faro está oficialmente de volta à TV Globo. O apresentador foi confirmado no elenco do Dança dos Famosos 2025 e compartilhou, nos bastidores do Domingão com Huck, sua empolgação com esse novo momento da carreira.

De acordo com Faro, o convite feito por Luciano Huck e pela produção do programa foi encarado como uma nova oportunidade de se reinventar. O apresentador ainda revelou que estava quebrando uma promessa antiga: jamais voltar a dançar na televisão. "Apesar de eu ter jurado que, depois do Dança Gatinho, eu nunca mais dançaria na vida. Olha onde eu vim parar", disse o apresentador ao Gshow.

Faro garantiu que a diversão vem acompanhada de esforço. "Vim para me divertir, mas quero fazer bonito. Todo mundo sabe o quanto eu amo estar no palco", declarou.

O apresentador também brincou com os desafios físicos da competição, mas garantiu que está preparado. Admirador de ícones como Michael Jackson, Lady Gaga e Beyoncé, afirmou ter repertório e experiência para enfrentar diferentes estilos. Além disso, recordou os tempos de juventude, quando dançava valsa em festas de debutantes.

A decisão de participar do quadro também impactou sua vida pessoal. Ao contar para a família que passaria mais tempo no Rio de Janeiro por conta dos ensaios, a reação foi de surpresa. "Foi um choque. 'Pai, você vai morar no Rio? Vai abandonar a gente?'", contou Faro. Após explicar os detalhes da rotina, ele afirmou que recebeu total apoio da mulher, Vera Viel, e das filhas. "Elas sabem que eu sou movido por desafios e que quero sempre dar o melhor ao meu público", disse.