O Liberal chevron right Variedades chevron right

Dança dos Famosos: Lucas Leto emociona fãs ao ajudar parceiro em crise de pânico

Ator de Vale Tudo deita no chão para acalmar colega em crise de pânico e viraliza com atitude tocante nos bastidores do Domingão

Riulen Ropan
fonte

A foto rapidamente repercutiu nas redes sociais, e o ator Lucas Leto decidiu comentar o ocorrido (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O ator Lucas Leto, recém-chegado à Dança dos Famosos, do Domingão com Huck, substituindo o cantor MC Livinho, que se recupera de um acidente, já conquistou os telespectadores e fãs do programa ao ajudar o companheiro de equipe, Álvaro, durante uma crise de pânico nos bastidores.

Em uma imagem publicada nos stories do Instagram de Álvaro, o ator — que interpreta o personagem “Sardinha” no remake de Vale Tudo — aparece deitado no chão, conversando com o colega de equipe. Na legenda, Álvaro escreveu: “Queria que o mundo tivesse acesso a 1% do seu coração pra ver o quão incrível você é”, e completou: “Essa experiência com você tá sendo boa demais”.

A foto rapidamente repercutiu nas redes sociais, e o ator Lucas Leto decidiu comentar o ocorrido: “Gente, o Álvaro, nessa hora, tava tendo um ataque de pânico. Aí eu deitei do lado dele e puxei assunto pra tirar ele do buraco. Deu certo”.

Lucas ainda publicou em um story que, no próximo programa, pretende contar a história por trás da foto. O nome do ator ficou entre os mais comentados na rede social X (antigo Twitter).

Nas redes sociais, os fãs reagiram rapidamente ao momento de carinho entre os dois. “Já podemos shippar Lucas Leto e Álvaro?”, perguntou um usuário. Outro escreveu: “Agora a minha duplinha é o Álvaro e o Lucas Leto”. “Lucas Leto e Álvaro dariam um bom casal, vou shippar!”, comentou um terceiro. E ainda teve quem declarasse: “Não vou mentir que queria o Álvaro & Lucas Leto se pegando…”.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)

.
