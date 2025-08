Que horas começa a 'Dança dos Famosos' hoje? Saiba tudo sobre edição comemorativa

A edição comemorativa de 20 anos do Dança dos Famosos neste domingo, 3, promete trazer várias surpresas. A atração do Domingão com Huck vai revelar a lista completa dos nomes das celebridades que farão parte da competição.

O programa dominical está programado para ir ao ar na TV Globo a partir das 14h20. Haverá uma pausa a partir das 15h30 para a transmissão de Corinthians X Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. A atração retorna às 18h10.

Desde sexta, 1º, a Globo divulgou alguns nomes que farão parte da competição. A cantora Wanessa Camargo foi a primeira a ser confirmada. Além dela, o influenciador Álvaro e os atores David Junior e Duda Santos também estarão na competição.

Serão 16 participantes divididos em quatro grupos, com fases eliminatórias e uma repescagem automática para os primeiros eliminados de cada grupo. Dentre as novidades para este ano, está a presença do carnavalesco Milton Cunha no júri técnico.