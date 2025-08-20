VÍDEO: Manu Bahtidão presenteia professora do Dança dos Famosos com iPhone e emociona seguidores

A cantora Manu Bahtidão emocionou os fãs nesta quarta-feira (20/8), ao surpreender uma das professoras do Dança dos Famosos com um presente inesperado: um iPhone novinho. A ação aconteceu durante o ensaio do Grupo C, no qual Manu integra ao lado de Allan Souza Lima, Cátia Fonseca e Richarlyson.

A homenageada foi a professora Monique Santos, que ficou visivelmente comovida com o gesto. Em vídeo publicado nas redes sociais, Manu explicou que Monique desejava uma capinha de celular da marca Rhode, da modelo Hailey Bieber, com compartimento para gloss. No entanto, como o modelo do aparelho da professora não era compatível com o acessório, a cantora decidiu ir além e presenteou a profissional não apenas com a capinha, mas também com um novo celular.

A entrega foi feita de forma inusitada e divertida. Manu escondeu o iPhone dentro de uma caixa de bombom de chocolate para despistar. Ao abrir a embalagem e descobrir o presente, Monique não conteve a emoção.

“Essa surpresa é pra @moniquesantos.oficial, em nome do nosso Grupo C, por todo carinho, cuidado e entrega em cada momento. 👏🏻😍 Aqui no Dança, ganhei muito mais que uma experiência… conheci pessoas incríveis, professores dedicados e amigos que vou levar pra vida! Obg meu amigo @rafameny por ser tão generoso, ter esse coração sem igual. Te amo! Meu amor, respeito e gratidão a cada um que fez parte desse grupo lindo! 🙌🏻❤️”, escreveu Manu na legenda do vídeo.

Nos comentários, Monique retribuiu o carinho. “Eu não sei nem como agradecer, meu amor! Eu sou extremamente grata não só pelo presente, mas pelo carinho, por se doar, por meter a cara e se jogar nas nossas loucuras e tudo que a gente te propõe. Eu admiro sua pessoa e sua felicidade, nunca vou me esquecer dessa amizade e dessa conexão tão linda que tivemos!!! Te levarei pra vida, minha gêmea. O GRUPO C realmente é uma loucura, e a gente encaixou certinho 🤣🤎 Nunca vai sair do meu coração os momentos com vocês!!!!!!!”.

Atualmente, o Grupo C é orientado pelos professores Gabe Cardoso, Heron Leal, Monique Santos e Luca Carvalho. Na segunda semana da competição, os grupos A e D lideraram com 111,3 e 109,6 pontos, respectivamente, enquanto os Grupos B e C empataram com 108,4 pontos cada.