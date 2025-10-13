Capa Jornal Amazônia
Jornalista paraense Márcia Dantas sofre tentativa de assalto em São Paulo

Apresentadora relata momento de pânico após ter o carro atacado na capital paulista

Hannah Franco
fonte

Márcia Dantas, ex-SBT e atual Jovem Pan, relata tentativa de assalto em SP. (Reprodução/Instagram)

A jornalista paraense Márcia Dantas, atualmente na Jovem Pan News e ex-apresentadora do SBT, foi vítima de uma tentativa de assalto na noite desta segunda-feira (13/10), em São Paulo. O caso ocorreu logo após ela deixar a emissora, no momento em que se dirigia para buscar o filho.

Nas redes sociais, ela compartilhou detalhes do ocorrido, visivelmente abalada. Em vídeos publicados nos stories do Instagram, Márcia contou que o criminoso tentou arrombar o veículo, mas foi impedido pela película de proteção dos vidros.

“Acabei de sofrer uma tentativa de assalto. A película antifurto me salvou porque o bandido não estava armado. São Paulo está intragável. Que susto horroroso. Que sensação de impotência”, escreveu a jornalista, ao mostrar uma foto do carro com o vidro lateral estilhaçado.

Ainda nos vídeos, Márcia relatou que estava sozinha no momento da tentativa de assalto e destacou que, por pouco, seu filho não estava com ela. “Coração acelerado... Eu estava indo buscar meu filho. Graças a Deus ele não estava comigo. Deus nos livra dessas coisas”, desabafou.

Segundo a jornalista, após o susto, ela parou em um posto de combustíveis próximo ao local da ocorrência. Lá, foi informada por um frentista que situações semelhantes são frequentes na região. “O funcionário do posto me falou: 'A senhora não sabe? Aqui acontece isso todo dia. Ontem mesmo, um senhorzinho teve o vidro do carro quebrado e levaram o celular dele'”, contou.

A jornalista afirmou que, mesmo com o nervosismo, conseguiu sair do local e procurar abrigo com segurança. Ela também destacou que, felizmente, os danos foram apenas materiais. “Agradecendo a Deus por ter sido só o vidro e n]ao ter acontecido nada comigo, mas é horrível isso, horrível essa sensação", concluiu.

