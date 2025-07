Calcinha Preta anuncia gravação de DVD de 30 anos, em Belém

A banda de forró Calcinha Preta anunciou que retornará a Belém para gravar o DVD comemorativo de 30 anos de carreira. A novidade foi divulgada durante o programa “Altas Horas”, exibido pela TV Globo na noite do último sábado (19). A gravação será realizada em dezembro no Estádio do Mangueirão.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Ex-Calcinha Preta, Raied Neto, é atração no Festival da Sardinha em Belém]]

Na última quarta-feira (16), o grupo estava no Estado, mais precisamente em Itupiranga realizando uma apresentação. “Obrigado a cada um que esteve presente e fez esse momento inesquecível”, escreveram.

A escolha da capital paraense para a celebração tem um significado especial para a trajetória do grupo. Belém já foi palco de momentos marcantes da história da Calcinha Preta, como a gravação do DVD “Show Histórico”, em 2005, na antiga Arena Yamada. O projeto reuniu um grande público e se tornou um dos mais emblemáticos da carreira da banda, consolidando a forte relação com os fãs da região Norte.

Com três décadas de estrada, a banda é considerada um dos principais nomes do forró eletrônico no país, acumulando sucessos como “Você Não Vale Nada”, “Cobertor” e “Louca Por Ti”.