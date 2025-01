Jornalista paraense Márcia Dantas desabafa sobre saída do SBT: "Viver o luto"

A jornalista e apresentadora paraense Márcia Dantas, de 37 anos, publicou um desabafo em suas redes sociais na noite desta segunda-feira (6), para comentar sua demissão do SBT. A decisão da emissora foi comunicada pela manhã, e Dantas não chegou, sequer, a apresentar o "Primeiro Impacto", programa do qual era titular.

Por meio de um vídeo publicado em seu perfil no Instagram, onde possui quase dois milhões de seguidores, Márcia afirmou que está atravessando um momento de reflexão. "Está difícil ainda falar. Estou bem triste e é isso. Quero cuidar de mim agora um pouquinho, melhorar", declarou.

A jornalista também fez referência ao apoio que sempre recebeu do pai e mencionou sua fé. "Deus sabe de tudo. Deus foi inabalável com meu espírito. Hoje mesmo, ainda coloquei a foto do meu pai. Sei que ele está me dando força de onde estiver", disse.

Márcia ressaltou ainda que sua trajetória profissional foi marcada por desafios e aprendizados. "Meu caminho é lindo e está só começando. Obrigada pela preocupação, eu vou ficar bem, mas a gente também precisa acolher os nossos sentimentos e viver o luto", concluiu. Assista:

Trajetória na comunicação

Nascida em Belém em 1987, Márcia Dantas iniciou a carreira jornalística aos 19 anos como estagiária na Record Belém. Em 2008, passou a atuar como repórter na RBA TV, afiliada da Band no Pará, onde permaneceu até 2011.

Entre 2011 e 2015, retornou à Record Belém, assumindo a apresentação dos programas "Fala Pará" e "Pará Record", até ser transferida para a matriz da emissora, em São Paulo. No SBT desde 2016, começou como repórter e depois assumiu a condução de programas jornalísticos como "SBT Notícias", "Primeiro Impacto" e "SBT Brasil".

Em abril de 2024, passou a apresentar o "Tá na Hora", em substituição a Christina Rocha. Sua saída do SBT, após nove anos na emissora, foi anunciada oficialmente nesta segunda-feira.

Além da televisão, Márcia também se dedica a atividades de formação na área de telejornalismo, oferecendo aulas online sobre técnicas de apresentação e reportagem para TV.