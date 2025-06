'Ser autêntica ainda surpreende no jornalismo', diz Márcia Dantas no Chá de Canela

Nesta quarta-feira (25), às 19h30, o videocast paraense Chá de Canela libera mais um episódio da nova temporada com uma conversa potente e cheia de reflexões com a jornalista Márcia Dantas. Conhecida por sua presença marcante na televisão e pela forma autêntica de se comunicar, Márcia abre o coração sobre os bastidores da profissão, os desafios de ser uma mulher na mídia tradicional e a coragem de ser ela mesma em um meio ainda marcado por formalidades e estigmas.

Durante a entrevista, a jornalista comenta como sua espontaneidade, algo que hoje é visto como diferencial, foi por muito tempo percebida como ousadia ou até inadequação no ambiente jornalístico:

“As pessoas me veem e dizem: ‘nossa, como você é autêntica’. Mas por que isso ainda surpreende? A gente vive numa sociedade que tem medo do julgamento o tempo todo. Então, quando alguém aparece sendo o que é, sem medo, essa pessoa brilha”, reflete Márcia.

Ela também compartilha momentos marcantes de sua trajetória, fala sobre representatividade, e questiona por que a naturalidade precisa ser um ato de coragem dentro do jornalismo tradicional. O episódio ainda traz pitadas de humor, emoção e críticas à maneira como se constrói a imagem de um profissional da comunicação.

“No jornalismo, esperam sempre aquela postura séria, aquele tom engessado. Mas a notícia também pode ser feita com afeto, com verdade, com personalidade. Isso não tira a credibilidade de ninguém. Pelo contrário”, afirma.

A entrevista com Márcia Dantas é mais um passo do Chá de Canela em sua missão de oferecer um espaço livre de julgamento, onde conversas reais têm vez. Com parceria do Grupo O Liberal, o videocast segue fortalecendo a cena independente da comunicação no Norte do Brasil.

Criado pelas jornalistas Ana Carolina Matos e Bruna Lima, o Chá de Canela completa cinco anos em 2025 com a proposta de ampliar vozes, provocar debates e acolher pautas que muitas vezes são invisibilizadas pela grande mídia.

Serviço:

Episódio inédito com Márcia Dantas

Quarta-feira, 25 de junho

19h30

Disponível no YouTube de O Liberal e nas principais plataformas de áudio