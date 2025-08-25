Dado Dolabella se pronuncia sobre briga com Luan Pereira e diz que apenas tentou ‘proteger’ ex

A polêmica envolvendo Dado Dolabella, Wanessa Camargo e Luan Pereira voltou a repercutir após o ator se pronunciar nas redes sociais. Em resposta a uma publicação sobre um suposto bloqueio ao cantor sertanejo, Dolabella negou a informação ao portal Leo Dias.

“Jamais bloqueei esse menino. Não tenho nada a esconder nem a temer. Sigo em paz”, declarou.

VEJA MAIS

O desentendimento teria começado durante uma celebração particular após a gravação do quadro “Dança dos Famosos”, do Domingão com Huck, da TV Globo. Na última quinta-feira (21), Wanessa, Luan e outros artistas estavam em um quiosque na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

De acordo com relatos, Dolabella teria reagido de forma agressiva ao ver a ex-namorada dançando com Luan Pereira. A cantora, no entanto, negou ter sofrido qualquer agressão, mas reconheceu um momento de ciúmes.

“Gerou um momento infeliz com o Luan, que é um querido. Não houve nenhuma agressão comigo. Estou muito bem! Vamos viver de verdade! E dançar muito”, disse.

Luan Pereira também se manifestou. Segundo ele, foi empurrado por Dolabella sem saber de quem se tratava. No entanto, Dolabella rebateu as acusações e disse que o episódio foi um mal-entendido. O ator afirmou ter confundido Luan com um desconhecido e que sua reação foi para proteger Wanessa.

“Achei que o cara fosse dar um beijo nela. Quando vi ele indo para cima, puxei. O cara tropeçou em alguma coisa e caiu”, explicou.