Wanessa Camargo engata affair com colega do Dança dos Famosos, diz site

Wanessa Camargo está em um novo relacionamento amoroso com o ator Allan Souza Lima, seu colega de competição no quadro Dança dos Famosos da TV Globo. A informação foi divulgada pelo portal LeoDias na segunda-feira (25). O novo romance surge após o término do relacionamento da cantora com Dado Dolabella, ocorrido na semana passada.

A aproximação entre Wanessa e Allan aconteceu durante os ensaios e gravações do programa de dança. Segundo o portal LeoDias, os dois teriam dormido juntos recentemente, confirmando o status de affair entre os participantes da atual temporada do quadro.

O início deste novo relacionamento coincide com o fim do romance entre a cantora e Dado Dolabella. As informações indicam que a aproximação de Wanessa com Allan teria sido um dos fatores que contribuíram para o término do relacionamento anterior.

Em 21 de agosto, um incidente envolvendo Dado Dolabella ocorreu no Bar do Vidal, localizado na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Dado Dolabella já se manifestou em suas redes sociais sobre o término com Wanessa. "Esse é um momento muito especial para a Wanessa, e desejo que ela brilhe e conquiste tudo o que merece. Ela mesma já deixou claro que não houve agressão da minha parte, o que houve entre nós foram anos de muito amor e carinho, que merecem respeito", declarou.

O ex-namorado da cantora também afirmou: "Houve uma história linda, mas esse ciclo se encerrou. Agora somos ex e o respeito permanece".

Até o momento, não há informações sobre como Wanessa e Allan pretendem conduzir o relacionamento publicamente, nem se a nova situação afetará a participação de ambos na competição do Dança dos Famosos.