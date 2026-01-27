Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Prêmio APCA 2025: 'O Agente Secreto' é destaque em premiação; confira todos os vencedores

Premiação destaca "O Agente Secreto" como Melhor Filme, Wagner Moura no Cinema e Ney Matogrosso com Grande Prêmio da Crítica na Música Popular

O Liberal, com informações de Estadão Conteúdo
fonte

"O Agente Secreto" (Victor Jucá/Divulgação)

A Associação Paulista de Críticos de Artes (APCA) elegeu, na última segunda-feira, 26, os melhores de 2025 em diversas categorias. A assembleia geral, que definiu os vencedores, foi realizada no Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de São Paulo. As categorias contempladas foram: Arquitetura, Artes Visuais, Cinema, Dança, Literatura, Música Erudita, Música Popular, Rádio, Teatro, Teatro Infanto-Juvenil e Televisão.

Entre os premiados, "O Agente Secreto" foi eleito Melhor Filme, e Wagner Moura levou o troféu de Melhor Ator na categoria Cinema. A atriz Tânia Maria, também de "O Agente Secreto", recebeu o Prêmio Especial do Júri.

Na categoria Música Popular, o cantor Ney Matogrosso venceu o Grande Prêmio da Crítica. Luedji Luna foi consagrada como Artista do Ano, e Ajulliacosta, como Artista Revelação.

A entrega dos troféus da 70ª cerimônia de premiação está programada para maio. O evento acontecerá no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo. A realização é uma parceria com a Associação Paulista Amigos da Arte e a Secretaria de Estado da Cultura.

Confira abaixo a lista completa dos premiados por categoria:

Arquitetura

  • Trajetória: Teuba Arquitetura
  • Obra de Arquitetura no Brasil: Gustavo Penna: Memorial de Brumadinho
  • Obra de Arquitetura em São Paulo: SIAA e Apiacás: Sesc Franca
  • Resistência urbana: Teatro de Contêiner
  • Ativismo: Esther Carro: Fazendinhando
  • Revelação: Arquipélago
  • Fronteiras da Arquitetura: Renata Lucas: Domingo no Parque (Estação Pinacoteca)

Votaram:

  • Fernando Serapião
  • Francesco Perrotta-Bosch
  • Hugo Segawa
  • Ivo Giroto
  • Maria Isabel Villac
  • Mônica Junqueira de Camargo
  • Nadia Somekh
  • Pedro Vieira
  • Sabrina Fontenele

Artes Visuais

  • Exposição Internacional: Andy Warhol Pop Art (FAAP)
  • Exposição Nacional: Fullgás Artes Visuais e Anos 1980 no Brasil (CCBB)
  • Fotografia: Largo: Entretempos Fotográficos Instituto Via Foto
  • Personalidade do Ano: Raquel Arnaud
  • Conjunto da Obra: Regina Silveira
  • Destaque do Ano: Inauguração do novo prédio do Masp
  • Projeto/Pesquisa: Ana Amorim (MAC/USP)

Votaram:

  • Claudio Sitrângulo
  • Dalva Abrantes
  • José Henrique Fabre Rolim
  • João J.Spinelli
  • Silvia Balady
  • Helio Goldzstejn

Cinema

  • Melhor Filme: O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho
  • Melhor Direção: Erico Rassi, por Oeste Outra Vez
  • Melhor Roteiro: Rafaela Camelo, por A Natureza das Coisas Invisíveis
  • Melhor Atriz: Shirley Cruz, por A Melhor Mãe do Mundo
  • Melhor Ator: Wagner Moura, por O Agente Secreto
  • Melhor Documentário: A Queda do Céu, de Eryk Rocha e Gabriela Carneiro da Cunha
  • Prêmio Especial do Júri: Tânia Maria, por O Agente Secreto

Votaram:

  • Flavia Guerra
  • Francisco Carbone
  • Luiz Carlos Merten
  • Orlando Margarido
  • Walter Cezar Addeo

Dança

  • Espetáculo: Ato, Cia Fragmento de Dança
  • Coreografia/Criação: Rodrigo Pederneiras e Cassi Abranches, coreografia de Piracema, Grupo Corpo
  • Elenco: Balé Teatro Guaíra, Contraponto
  • Interpretação: Maria Emilia Gomes, Colibri
  • Prêmio Técnico: Christofer Silva e Djalma Moura, cenografia de Ibejada, Núcleo Ajeum
  • Programa/Memória/Projeto/Difusão: Minas de Ouro, Carmen Luz
  • Prêmio Especial: Grupo Corpo, por celebrar 50 anos mantendo viva a inquietude da criação

Votaram:

  • Amanda Queirós
  • Henrique Rochelle
  • Iara Biderman
  • Simone Alcântara
  • Yaskara Manzini

Literatura

  • Romance: Corsária, de Marilene Felinto (Fósforo e Ubu)
  • Contos: Os Anos de Vidro, de Mateus Baldi (Nós)
  • Poesia: Noite Devorada, de Mar Becker (Círculo de Poemas)
  • Tradução: Aleksandar Jovanovic, por O Museu da Rendição Incondicional, de Dubravka Ugresic (Carambaia)
  • Ensaio: Pensar com as Mãos, de Marília Garcia (WMF Martins Fontes)
  • Reportagem/ Biografia: Presente do Acaso, um Ensaio Biográfico sobre Silviano Santiago, de João Pombo Barile (Autêntica)
  • Infantojuvenil: Ximlóp, de Gustavo Piqueira (Editora Joaquina)

Votaram:

  • Gabriel Kwak
  • Gabriela Mayer
  • Rodrigo Casarin
  • Ubiratan Brasil

Música Erudita

  • Destaque da crítica: Revista Concerto - 30 Anos
  • Ópera: Porgy and Bess - Teatro Municipal de São Paulo (direção musical: Roberto Minczuk - direção cênica: Grace Passô)
  • Estreia de obra: Breathing Blocks, de Felipe Lara
  • Projeto especial: Festival Ilumina
  • Concerto coral: Coro da Osesp e Coral Paulistano: obras de Frank Martin e Thomas Tallis (regência de Thomas Blunt e Maíra Ferreira)
  • Concerto sinfônico: Osesp: obras de Scriabin e Stravinsky (regência de Pierre Bleuse)
  • Recital/Música de câmara: Quarteto de Cordas da Cidade de São Paulo: Identidade Brasileira (obras de Francisco Mignone e Clorinda Rosato)

Votaram:

  • Antonio Ribeiro
  • Camila Fresca
  • Flávia Toni
  • Sidney Molina

Música Popular

  • Grande Prêmio da Crítica: Ney Matogrosso
  • Artista do Ano: Luedji Luna
  • Disco do Ano: Rock Doido, Gaby Amarantos
  • Artista revelação: Ajulliacosta
  • Show do ano: Jadsa - Big Buraco
  • Projeto Especial: Exposição HIP-HOP 80SP - São Paulo na Onda do Break (Sesc 24 de Maio)
  • Música do Ano: Zelite, Douglas Germano

Votaram:

  • Adriana de Barros
  • Alexandre Matias
  • Bruno Capelas
  • Camilo Rocha
  • Cleber Facchi
  • Guilherme Werneck
  • José Norberto Flesch
  • Marcelo Costa
  • Pedro Antunes
  • Pérola Mathias

Rádio

  • Grande Prêmio da Crítica: Web Rádio ONCB (Organização Nacional dos Cegos do Brasil), pela democratização e acesso à informação e cultura, com inclusão e acessibilidade
  • Profissional de Rádio: Haisem Abaki - Eldorado FM/107,3 Pela apresentação dos programas Jornal Eldorado e Eldorado em Campo
  • Podcast: Não Inviabilize - Déia Freitas
  • Programa Cultural: Tarde Nacional - Rádio Nacional de São Paulo/87,1
  • Programa musical: Moicast, podcast produzido e apresentado por Rodrigo Lima
  • Esporte: Energia em Campo - Futebol de torcedor para torcedor - Energia FM 97,7
  • Programa de variedades: Páginas da Infância, de Janaína Barros - CBN 90,5

Votaram:

  • Fausto Silva Neto
  • Marcelo Abud
  • Maria Fernanda Teixeira

Teatro

  • Dramaturgia: Silvia Gomez, por Lady Tempestade
  • Direção: Dinho Lima Flor, por Restinga de Canudos
  • Ator: Marcelo Medici, por Dona Lola
  • Atriz: Paula Cohen, por Finlândia
  • Espetáculo: (Um) Ensaio Sobre a Cegueira
  • Prêmio especial: Programa Persona, que há 10 anos reverencia a memória do teatro brasileiro na TV Cultura
  • Prêmio especial: Caetano Vilela, pela trajetória na iluminação nas artes cênicas brasileiras

Votaram:

  • Bob Sousa
  • Edgar Olimpio de Souza
  • Evaristo Martins de Azevedo
  • Gabriela Mellão
  • José Cetra
  • Kyra Piscitelli
  • Miguel Arcanjo Prado
  • Vinicio Angelici

Teatro Infanto-Juvenil

  • Grande Prêmio da Crítica: Marie e a Descoberta Luminosa, da Companhia Delas
  • Melhor Espetáculo de Palhaçaria: O Circo da Lona Torta, da Trupe Lona Preta
  • Melhor Espetáculo com Técnicas de Dança e Circo: O Menino Maluquinho, da Cia Nau de Ícaros
  • Melhor Espetáculo para a Primeira Infância: Os Peixes Não Falam, da Companhia Primeiro Olhar
  • Melhor Monólogo: Pa'ra - Rio de Memórias, de Lenise Oliveira
  • Melhor Espetáculo de Resgate de Tradições Orais: A Botija, um Pequeno Inventário de Histórias Fantásticas do Nordeste Brasileiro, da Cia Fabulinhando
  • Melhor Espetáculo de Iniciação Política: Mar Fantasma, da Cia La Leche

Votaram:

  • Dib Carneiro Neto
  • Gabriela Romeu
  • Júlia Rodrigues
  • Simone Carleto Fontes

Televisão

  • Novela: Guerreiros do Sol (Globoplay)
  • Ator: Irandhir Santos (Guerreiros do Sol/Globoplay)
  • Atriz: Suely Franco (Dona de Mim/TV Globo)
  • Série Ficção: Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente (HBO Max/Morena Filmes)
  • Série Documental: Chico Anysio: Um Homem à Procura de Um Personagem (Globoplay)
  • Programa: Show 60 Anos - TV Globo
  • Troféu Especial 75 Anos da TV Brasileira: Lima Duarte

Votaram:

  • Fabio Costa
  • Fabio Maksymczuk
  • José Armando Vanucci
  • Leão Lobo
  • Thiago Stivaletti
  • Vitor Moreno
