Prêmio APCA 2025: 'O Agente Secreto' é destaque em premiação; confira todos os vencedores
Premiação destaca "O Agente Secreto" como Melhor Filme, Wagner Moura no Cinema e Ney Matogrosso com Grande Prêmio da Crítica na Música Popular
A Associação Paulista de Críticos de Artes (APCA) elegeu, na última segunda-feira, 26, os melhores de 2025 em diversas categorias. A assembleia geral, que definiu os vencedores, foi realizada no Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de São Paulo. As categorias contempladas foram: Arquitetura, Artes Visuais, Cinema, Dança, Literatura, Música Erudita, Música Popular, Rádio, Teatro, Teatro Infanto-Juvenil e Televisão.
Entre os premiados, "O Agente Secreto" foi eleito Melhor Filme, e Wagner Moura levou o troféu de Melhor Ator na categoria Cinema. A atriz Tânia Maria, também de "O Agente Secreto", recebeu o Prêmio Especial do Júri.
Na categoria Música Popular, o cantor Ney Matogrosso venceu o Grande Prêmio da Crítica. Luedji Luna foi consagrada como Artista do Ano, e Ajulliacosta, como Artista Revelação.
A entrega dos troféus da 70ª cerimônia de premiação está programada para maio. O evento acontecerá no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo. A realização é uma parceria com a Associação Paulista Amigos da Arte e a Secretaria de Estado da Cultura.
Confira abaixo a lista completa dos premiados por categoria:
Arquitetura
- Trajetória: Teuba Arquitetura
- Obra de Arquitetura no Brasil: Gustavo Penna: Memorial de Brumadinho
- Obra de Arquitetura em São Paulo: SIAA e Apiacás: Sesc Franca
- Resistência urbana: Teatro de Contêiner
- Ativismo: Esther Carro: Fazendinhando
- Revelação: Arquipélago
- Fronteiras da Arquitetura: Renata Lucas: Domingo no Parque (Estação Pinacoteca)
Votaram:
- Fernando Serapião
- Francesco Perrotta-Bosch
- Hugo Segawa
- Ivo Giroto
- Maria Isabel Villac
- Mônica Junqueira de Camargo
- Nadia Somekh
- Pedro Vieira
- Sabrina Fontenele
Artes Visuais
- Exposição Internacional: Andy Warhol Pop Art (FAAP)
- Exposição Nacional: Fullgás Artes Visuais e Anos 1980 no Brasil (CCBB)
- Fotografia: Largo: Entretempos Fotográficos Instituto Via Foto
- Personalidade do Ano: Raquel Arnaud
- Conjunto da Obra: Regina Silveira
- Destaque do Ano: Inauguração do novo prédio do Masp
- Projeto/Pesquisa: Ana Amorim (MAC/USP)
Votaram:
- Claudio Sitrângulo
- Dalva Abrantes
- José Henrique Fabre Rolim
- João J.Spinelli
- Silvia Balady
- Helio Goldzstejn
Cinema
- Melhor Filme: O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho
- Melhor Direção: Erico Rassi, por Oeste Outra Vez
- Melhor Roteiro: Rafaela Camelo, por A Natureza das Coisas Invisíveis
- Melhor Atriz: Shirley Cruz, por A Melhor Mãe do Mundo
- Melhor Ator: Wagner Moura, por O Agente Secreto
- Melhor Documentário: A Queda do Céu, de Eryk Rocha e Gabriela Carneiro da Cunha
- Prêmio Especial do Júri: Tânia Maria, por O Agente Secreto
Votaram:
- Flavia Guerra
- Francisco Carbone
- Luiz Carlos Merten
- Orlando Margarido
- Walter Cezar Addeo
Dança
- Espetáculo: Ato, Cia Fragmento de Dança
- Coreografia/Criação: Rodrigo Pederneiras e Cassi Abranches, coreografia de Piracema, Grupo Corpo
- Elenco: Balé Teatro Guaíra, Contraponto
- Interpretação: Maria Emilia Gomes, Colibri
- Prêmio Técnico: Christofer Silva e Djalma Moura, cenografia de Ibejada, Núcleo Ajeum
- Programa/Memória/Projeto/Difusão: Minas de Ouro, Carmen Luz
- Prêmio Especial: Grupo Corpo, por celebrar 50 anos mantendo viva a inquietude da criação
Votaram:
- Amanda Queirós
- Henrique Rochelle
- Iara Biderman
- Simone Alcântara
- Yaskara Manzini
Literatura
- Romance: Corsária, de Marilene Felinto (Fósforo e Ubu)
- Contos: Os Anos de Vidro, de Mateus Baldi (Nós)
- Poesia: Noite Devorada, de Mar Becker (Círculo de Poemas)
- Tradução: Aleksandar Jovanovic, por O Museu da Rendição Incondicional, de Dubravka Ugresic (Carambaia)
- Ensaio: Pensar com as Mãos, de Marília Garcia (WMF Martins Fontes)
- Reportagem/ Biografia: Presente do Acaso, um Ensaio Biográfico sobre Silviano Santiago, de João Pombo Barile (Autêntica)
- Infantojuvenil: Ximlóp, de Gustavo Piqueira (Editora Joaquina)
Votaram:
- Gabriel Kwak
- Gabriela Mayer
- Rodrigo Casarin
- Ubiratan Brasil
Música Erudita
- Destaque da crítica: Revista Concerto - 30 Anos
- Ópera: Porgy and Bess - Teatro Municipal de São Paulo (direção musical: Roberto Minczuk - direção cênica: Grace Passô)
- Estreia de obra: Breathing Blocks, de Felipe Lara
- Projeto especial: Festival Ilumina
- Concerto coral: Coro da Osesp e Coral Paulistano: obras de Frank Martin e Thomas Tallis (regência de Thomas Blunt e Maíra Ferreira)
- Concerto sinfônico: Osesp: obras de Scriabin e Stravinsky (regência de Pierre Bleuse)
- Recital/Música de câmara: Quarteto de Cordas da Cidade de São Paulo: Identidade Brasileira (obras de Francisco Mignone e Clorinda Rosato)
Votaram:
- Antonio Ribeiro
- Camila Fresca
- Flávia Toni
- Sidney Molina
Música Popular
- Grande Prêmio da Crítica: Ney Matogrosso
- Artista do Ano: Luedji Luna
- Disco do Ano: Rock Doido, Gaby Amarantos
- Artista revelação: Ajulliacosta
- Show do ano: Jadsa - Big Buraco
- Projeto Especial: Exposição HIP-HOP 80SP - São Paulo na Onda do Break (Sesc 24 de Maio)
- Música do Ano: Zelite, Douglas Germano
Votaram:
- Adriana de Barros
- Alexandre Matias
- Bruno Capelas
- Camilo Rocha
- Cleber Facchi
- Guilherme Werneck
- José Norberto Flesch
- Marcelo Costa
- Pedro Antunes
- Pérola Mathias
Rádio
- Grande Prêmio da Crítica: Web Rádio ONCB (Organização Nacional dos Cegos do Brasil), pela democratização e acesso à informação e cultura, com inclusão e acessibilidade
- Profissional de Rádio: Haisem Abaki - Eldorado FM/107,3 Pela apresentação dos programas Jornal Eldorado e Eldorado em Campo
- Podcast: Não Inviabilize - Déia Freitas
- Programa Cultural: Tarde Nacional - Rádio Nacional de São Paulo/87,1
- Programa musical: Moicast, podcast produzido e apresentado por Rodrigo Lima
- Esporte: Energia em Campo - Futebol de torcedor para torcedor - Energia FM 97,7
- Programa de variedades: Páginas da Infância, de Janaína Barros - CBN 90,5
Votaram:
- Fausto Silva Neto
- Marcelo Abud
- Maria Fernanda Teixeira
Teatro
- Dramaturgia: Silvia Gomez, por Lady Tempestade
- Direção: Dinho Lima Flor, por Restinga de Canudos
- Ator: Marcelo Medici, por Dona Lola
- Atriz: Paula Cohen, por Finlândia
- Espetáculo: (Um) Ensaio Sobre a Cegueira
- Prêmio especial: Programa Persona, que há 10 anos reverencia a memória do teatro brasileiro na TV Cultura
- Prêmio especial: Caetano Vilela, pela trajetória na iluminação nas artes cênicas brasileiras
Votaram:
- Bob Sousa
- Edgar Olimpio de Souza
- Evaristo Martins de Azevedo
- Gabriela Mellão
- José Cetra
- Kyra Piscitelli
- Miguel Arcanjo Prado
- Vinicio Angelici
Teatro Infanto-Juvenil
- Grande Prêmio da Crítica: Marie e a Descoberta Luminosa, da Companhia Delas
- Melhor Espetáculo de Palhaçaria: O Circo da Lona Torta, da Trupe Lona Preta
- Melhor Espetáculo com Técnicas de Dança e Circo: O Menino Maluquinho, da Cia Nau de Ícaros
- Melhor Espetáculo para a Primeira Infância: Os Peixes Não Falam, da Companhia Primeiro Olhar
- Melhor Monólogo: Pa'ra - Rio de Memórias, de Lenise Oliveira
- Melhor Espetáculo de Resgate de Tradições Orais: A Botija, um Pequeno Inventário de Histórias Fantásticas do Nordeste Brasileiro, da Cia Fabulinhando
- Melhor Espetáculo de Iniciação Política: Mar Fantasma, da Cia La Leche
Votaram:
- Dib Carneiro Neto
- Gabriela Romeu
- Júlia Rodrigues
- Simone Carleto Fontes
Televisão
- Novela: Guerreiros do Sol (Globoplay)
- Ator: Irandhir Santos (Guerreiros do Sol/Globoplay)
- Atriz: Suely Franco (Dona de Mim/TV Globo)
- Série Ficção: Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente (HBO Max/Morena Filmes)
- Série Documental: Chico Anysio: Um Homem à Procura de Um Personagem (Globoplay)
- Programa: Show 60 Anos - TV Globo
- Troféu Especial 75 Anos da TV Brasileira: Lima Duarte
Votaram:
- Fabio Costa
- Fabio Maksymczuk
- José Armando Vanucci
- Leão Lobo
- Thiago Stivaletti
- Vitor Moreno
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA