Prêmio APCA 2025: 'O Agente Secreto' é destaque em premiação; confira todos os vencedores

A Associação Paulista de Críticos de Artes (APCA) elegeu, na última segunda-feira, 26, os melhores de 2025 em diversas categorias. A assembleia geral, que definiu os vencedores, foi realizada no Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de São Paulo. As categorias contempladas foram: Arquitetura, Artes Visuais, Cinema, Dança, Literatura, Música Erudita, Música Popular, Rádio, Teatro, Teatro Infanto-Juvenil e Televisão.

Entre os premiados, "O Agente Secreto" foi eleito Melhor Filme, e Wagner Moura levou o troféu de Melhor Ator na categoria Cinema. A atriz Tânia Maria, também de "O Agente Secreto", recebeu o Prêmio Especial do Júri.

Na categoria Música Popular, o cantor Ney Matogrosso venceu o Grande Prêmio da Crítica. Luedji Luna foi consagrada como Artista do Ano, e Ajulliacosta, como Artista Revelação.

A entrega dos troféus da 70ª cerimônia de premiação está programada para maio. O evento acontecerá no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo. A realização é uma parceria com a Associação Paulista Amigos da Arte e a Secretaria de Estado da Cultura.

Confira abaixo a lista completa dos premiados por categoria:

Arquitetura

Trajetória: Teuba Arquitetura

Teuba Arquitetura Obra de Arquitetura no Brasil: Gustavo Penna: Memorial de Brumadinho

Gustavo Penna: Memorial de Brumadinho Obra de Arquitetura em São Paulo: SIAA e Apiacás: Sesc Franca

SIAA e Apiacás: Sesc Franca Resistência urbana: Teatro de Contêiner

Teatro de Contêiner Ativismo: Esther Carro: Fazendinhando

Esther Carro: Fazendinhando Revelação: Arquipélago

Arquipélago Fronteiras da Arquitetura: Renata Lucas: Domingo no Parque (Estação Pinacoteca)

Votaram:

Fernando Serapião

Francesco Perrotta-Bosch

Hugo Segawa

Ivo Giroto

Maria Isabel Villac

Mônica Junqueira de Camargo

Nadia Somekh

Pedro Vieira

Sabrina Fontenele

Artes Visuais

Exposição Internacional: Andy Warhol Pop Art (FAAP)

Andy Warhol Pop Art (FAAP) Exposição Nacional: Fullgás Artes Visuais e Anos 1980 no Brasil (CCBB)

Fullgás Artes Visuais e Anos 1980 no Brasil (CCBB) Fotografia: Largo: Entretempos Fotográficos Instituto Via Foto

Largo: Entretempos Fotográficos Instituto Via Foto Personalidade do Ano: Raquel Arnaud

Raquel Arnaud Conjunto da Obra: Regina Silveira

Regina Silveira Destaque do Ano: Inauguração do novo prédio do Masp

Inauguração do novo prédio do Masp Projeto/Pesquisa: Ana Amorim (MAC/USP)

Votaram:

Claudio Sitrângulo

Dalva Abrantes

José Henrique Fabre Rolim

João J.Spinelli

Silvia Balady

Helio Goldzstejn

Cinema

Melhor Filme: O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho

O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho Melhor Direção: Erico Rassi, por Oeste Outra Vez

Erico Rassi, por Oeste Outra Vez Melhor Roteiro: Rafaela Camelo, por A Natureza das Coisas Invisíveis

Rafaela Camelo, por A Natureza das Coisas Invisíveis Melhor Atriz: Shirley Cruz, por A Melhor Mãe do Mundo

Shirley Cruz, por A Melhor Mãe do Mundo Melhor Ator: Wagner Moura, por O Agente Secreto

Wagner Moura, por O Agente Secreto Melhor Documentário: A Queda do Céu, de Eryk Rocha e Gabriela Carneiro da Cunha

A Queda do Céu, de Eryk Rocha e Gabriela Carneiro da Cunha Prêmio Especial do Júri: Tânia Maria, por O Agente Secreto

Votaram:

Flavia Guerra

Francisco Carbone

Luiz Carlos Merten

Orlando Margarido

Walter Cezar Addeo

Dança

Espetáculo: Ato, Cia Fragmento de Dança

Ato, Cia Fragmento de Dança Coreografia/Criação: Rodrigo Pederneiras e Cassi Abranches, coreografia de Piracema, Grupo Corpo

Rodrigo Pederneiras e Cassi Abranches, coreografia de Piracema, Grupo Corpo Elenco: Balé Teatro Guaíra, Contraponto

Balé Teatro Guaíra, Contraponto Interpretação: Maria Emilia Gomes, Colibri

Maria Emilia Gomes, Colibri Prêmio Técnico: Christofer Silva e Djalma Moura, cenografia de Ibejada, Núcleo Ajeum

Christofer Silva e Djalma Moura, cenografia de Ibejada, Núcleo Ajeum Programa/Memória/Projeto/Difusão: Minas de Ouro, Carmen Luz

Minas de Ouro, Carmen Luz Prêmio Especial: Grupo Corpo, por celebrar 50 anos mantendo viva a inquietude da criação

Votaram:

Amanda Queirós

Henrique Rochelle

Iara Biderman

Simone Alcântara

Yaskara Manzini

Literatura

Romance: Corsária, de Marilene Felinto (Fósforo e Ubu)

Corsária, de Marilene Felinto (Fósforo e Ubu) Contos: Os Anos de Vidro, de Mateus Baldi (Nós)

Os Anos de Vidro, de Mateus Baldi (Nós) Poesia: Noite Devorada, de Mar Becker (Círculo de Poemas)

Noite Devorada, de Mar Becker (Círculo de Poemas) Tradução: Aleksandar Jovanovic, por O Museu da Rendição Incondicional, de Dubravka Ugresic (Carambaia)

Aleksandar Jovanovic, por O Museu da Rendição Incondicional, de Dubravka Ugresic (Carambaia) Ensaio: Pensar com as Mãos, de Marília Garcia (WMF Martins Fontes)

Pensar com as Mãos, de Marília Garcia (WMF Martins Fontes) Reportagem/ Biografia: Presente do Acaso, um Ensaio Biográfico sobre Silviano Santiago, de João Pombo Barile (Autêntica)

Presente do Acaso, um Ensaio Biográfico sobre Silviano Santiago, de João Pombo Barile (Autêntica) Infantojuvenil: Ximlóp, de Gustavo Piqueira (Editora Joaquina)

Votaram:

Gabriel Kwak

Gabriela Mayer

Rodrigo Casarin

Ubiratan Brasil

Música Erudita

Destaque da crítica: Revista Concerto - 30 Anos

Revista Concerto - 30 Anos Ópera: Porgy and Bess - Teatro Municipal de São Paulo (direção musical: Roberto Minczuk - direção cênica: Grace Passô)

Porgy and Bess - Teatro Municipal de São Paulo (direção musical: Roberto Minczuk - direção cênica: Grace Passô) Estreia de obra: Breathing Blocks, de Felipe Lara

Breathing Blocks, de Felipe Lara Projeto especial: Festival Ilumina

Festival Ilumina Concerto coral: Coro da Osesp e Coral Paulistano: obras de Frank Martin e Thomas Tallis (regência de Thomas Blunt e Maíra Ferreira)

Coro da Osesp e Coral Paulistano: obras de Frank Martin e Thomas Tallis (regência de Thomas Blunt e Maíra Ferreira) Concerto sinfônico: Osesp: obras de Scriabin e Stravinsky (regência de Pierre Bleuse)

Osesp: obras de Scriabin e Stravinsky (regência de Pierre Bleuse) Recital/Música de câmara: Quarteto de Cordas da Cidade de São Paulo: Identidade Brasileira (obras de Francisco Mignone e Clorinda Rosato)

Votaram:

Antonio Ribeiro

Camila Fresca

Flávia Toni

Sidney Molina

Música Popular

Grande Prêmio da Crítica: Ney Matogrosso

Ney Matogrosso Artista do Ano: Luedji Luna

Luedji Luna Disco do Ano: Rock Doido, Gaby Amarantos

Rock Doido, Gaby Amarantos Artista revelação: Ajulliacosta

Ajulliacosta Show do ano: Jadsa - Big Buraco

Jadsa - Big Buraco Projeto Especial: Exposição HIP-HOP 80SP - São Paulo na Onda do Break (Sesc 24 de Maio)

Exposição HIP-HOP 80SP - São Paulo na Onda do Break (Sesc 24 de Maio) Música do Ano: Zelite, Douglas Germano

Votaram:

Adriana de Barros

Alexandre Matias

Bruno Capelas

Camilo Rocha

Cleber Facchi

Guilherme Werneck

José Norberto Flesch

Marcelo Costa

Pedro Antunes

Pérola Mathias

Rádio

Grande Prêmio da Crítica: Web Rádio ONCB (Organização Nacional dos Cegos do Brasil), pela democratização e acesso à informação e cultura, com inclusão e acessibilidade

Web Rádio ONCB (Organização Nacional dos Cegos do Brasil), pela democratização e acesso à informação e cultura, com inclusão e acessibilidade Profissional de Rádio: Haisem Abaki - Eldorado FM/107,3 Pela apresentação dos programas Jornal Eldorado e Eldorado em Campo

Haisem Abaki - Eldorado FM/107,3 Pela apresentação dos programas Jornal Eldorado e Eldorado em Campo Podcast: Não Inviabilize - Déia Freitas

Não Inviabilize - Déia Freitas Programa Cultural: Tarde Nacional - Rádio Nacional de São Paulo/87,1

Tarde Nacional - Rádio Nacional de São Paulo/87,1 Programa musical: Moicast, podcast produzido e apresentado por Rodrigo Lima

Moicast, podcast produzido e apresentado por Rodrigo Lima Esporte: Energia em Campo - Futebol de torcedor para torcedor - Energia FM 97,7

Energia em Campo - Futebol de torcedor para torcedor - Energia FM 97,7 Programa de variedades: Páginas da Infância, de Janaína Barros - CBN 90,5

Votaram:

Fausto Silva Neto

Marcelo Abud

Maria Fernanda Teixeira

Teatro

Dramaturgia: Silvia Gomez, por Lady Tempestade

Silvia Gomez, por Lady Tempestade Direção: Dinho Lima Flor, por Restinga de Canudos

Dinho Lima Flor, por Restinga de Canudos Ator: Marcelo Medici, por Dona Lola

Marcelo Medici, por Dona Lola Atriz: Paula Cohen, por Finlândia

Paula Cohen, por Finlândia Espetáculo: (Um) Ensaio Sobre a Cegueira

(Um) Ensaio Sobre a Cegueira Prêmio especial: Programa Persona, que há 10 anos reverencia a memória do teatro brasileiro na TV Cultura

Programa Persona, que há 10 anos reverencia a memória do teatro brasileiro na TV Cultura Prêmio especial: Caetano Vilela, pela trajetória na iluminação nas artes cênicas brasileiras

Votaram:

Bob Sousa

Edgar Olimpio de Souza

Evaristo Martins de Azevedo

Gabriela Mellão

José Cetra

Kyra Piscitelli

Miguel Arcanjo Prado

Vinicio Angelici

Teatro Infanto-Juvenil

Grande Prêmio da Crítica: Marie e a Descoberta Luminosa, da Companhia Delas

Marie e a Descoberta Luminosa, da Companhia Delas Melhor Espetáculo de Palhaçaria: O Circo da Lona Torta, da Trupe Lona Preta

O Circo da Lona Torta, da Trupe Lona Preta Melhor Espetáculo com Técnicas de Dança e Circo: O Menino Maluquinho, da Cia Nau de Ícaros

O Menino Maluquinho, da Cia Nau de Ícaros Melhor Espetáculo para a Primeira Infância: Os Peixes Não Falam, da Companhia Primeiro Olhar

Os Peixes Não Falam, da Companhia Primeiro Olhar Melhor Monólogo: Pa'ra - Rio de Memórias, de Lenise Oliveira

Pa'ra - Rio de Memórias, de Lenise Oliveira Melhor Espetáculo de Resgate de Tradições Orais: A Botija, um Pequeno Inventário de Histórias Fantásticas do Nordeste Brasileiro, da Cia Fabulinhando

A Botija, um Pequeno Inventário de Histórias Fantásticas do Nordeste Brasileiro, da Cia Fabulinhando Melhor Espetáculo de Iniciação Política: Mar Fantasma, da Cia La Leche

Votaram:

Dib Carneiro Neto

Gabriela Romeu

Júlia Rodrigues

Simone Carleto Fontes

Televisão

Novela: Guerreiros do Sol (Globoplay)

Guerreiros do Sol (Globoplay) Ator: Irandhir Santos (Guerreiros do Sol/Globoplay)

Irandhir Santos (Guerreiros do Sol/Globoplay) Atriz: Suely Franco (Dona de Mim/TV Globo)

Suely Franco (Dona de Mim/TV Globo) Série Ficção: Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente (HBO Max/Morena Filmes)

Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente (HBO Max/Morena Filmes) Série Documental: Chico Anysio: Um Homem à Procura de Um Personagem (Globoplay)

Chico Anysio: Um Homem à Procura de Um Personagem (Globoplay) Programa: Show 60 Anos - TV Globo

Show 60 Anos - TV Globo Troféu Especial 75 Anos da TV Brasileira: Lima Duarte

Votaram:

Fabio Costa

Fabio Maksymczuk

José Armando Vanucci

Leão Lobo

Thiago Stivaletti

Vitor Moreno