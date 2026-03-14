Luciana Mello celebra 10 anos de álbum dedicado a Jair Rodrigues

A cantora Luciana Mello vive um momento de celebração e movimento em sua carreira. Enquanto roda o país com o projeto Casa da Lu, que vem conquistando plateias e transformando seus shows em verdadeiros encontros de samba e afeto, a artista também revisita um capítulo muito especial de sua trajetória: os 10 anos do álbum Na Luz do Samba.

Lançado dois anos após a partida de seu pai, o inesquecível Jair Rodrigues, o disco marcou o primeiro trabalho de Luciana inteiramente dedicado ao samba. Mais do que um projeto musical, o álbum nasceu como uma homenagem carregada de emoção, memória e reverência à história de um dos maiores nomes da música brasileira.

O projeto também reuniu encontros marcantes. Entre eles, a participação da cantora Alcione, uma das vozes mais emblemáticas do samba, e um momento que se tornaria ainda mais especial para a artista: a primeira gravação da filha de Luciana, Nina Levy, que participou do álbum ainda criança.

Outro capítulo simbólico dessa história foi o texto de apresentação do disco, escrito pelo saudoso Arlindo Cruz. O sambista não apenas assinou o release do álbum como também participou do evento de lançamento em São Paulo, reforçando o espírito de celebração e respeito ao legado do samba que marcou o projeto.

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Ao revisitar esse trabalho uma década depois, Luciana reconhece a importância do álbum em sua caminhada artística. Na Luz do Samba consolidou sua relação profunda com o gênero e abriu caminho para novas experiências musicais que ela continua explorando até hoje.

Essa conexão com o samba também se reflete no sucesso do projeto Casa da Lu, que tem levado a cantora a diferentes cidades do Brasil. Com um formato intimista e cheio de energia, o espetáculo reúne clássicos do samba, histórias de bastidores e momentos de troca direta com o público.

Nos palcos, Luciana transforma cada apresentação em uma grande roda musical, reforçando sua identidade como uma das vozes mais autênticas da música brasileira contemporânea. O público responde com entusiasmo, lotando as apresentações e transformando o projeto em um dos momentos mais vibrantes de sua carreira recente.

Entre memória e celebração, Luciana Mello segue construindo uma trajetória marcada pela emoção, pelo respeito às raízes do samba e pela capacidade de renovar constantemente sua conexão com o público. Dez anos depois de Na Luz do Samba, a cantora mostra que sua relação com o gênero continua mais viva do que nunca.