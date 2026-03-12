Capa Jornal Amazônia
Patrick Henrique lança 'Deixa de Bafafá' e marca transição com partido-alto

Single chega com a proposta de resgatar a essência do samba tradicional

O Liberal
fonte

Patrick Henrique (Divulgação)

O cantor Patrick Henrique, conhecido como PH, lança o single “Deixa de Bafafá”, faixa que nasceu dentro de casa, literalmente, e marca uma virada importante em sua trajetória artística. 

A música surgiu a partir de um refrão criado por seu pai. “Ele chegou com esse refrão maravilhoso e eu terminei a música. É muito do nosso dia a dia”, conta PH. A composição é assinada por ele, pelo pai Marcelo Bianca e pelo primo Reinaldo Favela, reforçando o caráter familiar e enraizado do projeto.

Com sonoridade de partido alto, “Deixa de Bafafá” chega com a proposta de resgatar a essência do samba tradicional. No vocabulário popular, “bafafá” significa “fala demais”, “deixa de caô”, “mentiroso”, expressão que traduz o espírito provocativo e bem humorado da faixa.

“É a música que estava faltando no nosso segmento. É para dançar, bater palma e relembrar nossas ancestralidades. Quero que as pessoas sintam vontade de cantar, sambar e ser felizes”, afirma o artista.

O single representa uma transição de identidade: “Essa música representa a fase de mudança do Samba Alegria para o Patrick Henrique”.

O artista vem consolidando seu nome na cena paulistana, especialmente com a “Resenha do PH”, evento que reúne milhares de pessoas no Bixiga e se tornou um dos encontros mais populares do samba na cidade.

O artista reconhece a evolução da própria trajetória. “O PH de um ano atrás não era conhecido, não era visto como artista. Hoje eu entendo que sou visto de forma diferente, mas sempre com humildade.”

O lançamento também abre caminho para novos projetos. “Se Deus quiser, este ano sai meu EP”, revela. Com forte apelo popular, PH já imagina o público cantando em coro: “Eu já sonho com todo mundo cantando ‘Ê Madureira, deixa de bafafá’.”

Entre os versos preferidos, ele destaca um que traduz bem o clima irreverente da música: “Chego em casa de madrugada, comida quente você quer.” E questionado sobre o conselho por trás da canção, ele responde no estilo partideiro. “Vai trabalhar, vagabundo!”, diz aos risos.

Com “Deixa de Bafafá”, Patrick Henrique assume definitivamente seu nome artístico e aposta na força do partido alto para marcar seu novo momento na música.

