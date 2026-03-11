Capa Jornal Amazônia
Pai de Melody mostra como ficou carro após ataque de ex-namorada

Karen Martins, ex-companheira de Thiago Abreu, conhecido como Belinho, arranhou e quebrou partes do automóvel de luxo

Lívia Ximenes
fonte

Karen Martins não aceita o fim do relacionamento, segundo Thiago (Foto: Reprodução/ Instagram @karenmartinsoficial |)

A ex-namorada do pai da cantora Melody, Karen Martins, arranhou, quebrou peças e rasgou bancos do carro de luxo de Thiago Abreu, conhecido como Belinho. Em vídeo compartilhado nas redes sociais, a mulher aparece destruindo o veículo, um Porsche 911 Carrera, avaliado em cerca de R$ 980 mil. O prejuízo é estimado em R$ 300 mil.

Segundo o empresário, Karen invadiu a academia onde ele estava com outra mulher. A ex-namorada o acusou de agressão, fato negado por ele. Thiago afirma que Karen não aceita o fim do relacionamento e segue provocando confusões em espaços públicos.

Nos stories do Instagram, a mulher contou que viu a suposta nova companheira de Thiago usando uma roupa dela. “Aí não dá, perdi a cabeça mesmo, achei muita falta de respeito”, justificou. Karen falou que deseja que o ex-namorado seja feliz.

No vídeo, é possível ver Karen arranhando a lataria do veículo e arrancando o aerofólio. Em seguida, surgem imagens de como está a parte interna do carro: bancos rasgados, peças fora do lugar e cilindro de ignição quebrado.

Celebridades
.
