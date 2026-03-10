Após quebrar carro do pai de Melody, ex-namorada acusa Belinho de agressão: 'Não foi a primeira vez'
O ex-casal já se separou há um bom tempo, mas continua rendendo polêmicas marcadas por conflitos públicos
Na última semana, começou a circular pelas mídias sociais um vídeo polêmico em que a influenciadora Karen Martins está destruindo o Porsche do pai da cantora Melody, o empresário Thiago Abreu, mais conhecido como Belinho. Após a confusão, a ex-namorada de Belinho veio a público em seus Stories do Instagram explicar o motivo do ataque e alegou, inclusive, que o empresário já a agrediu diversas vezes.
“Desejo do fundo do meu coração que ele seja feliz, mas quando eu vi a pessoa usando a minha roupa, aí não dá, perdi a cabeça mesmo, achei muita falta de respeito. E aí foi o que aconteceu que vocês viram. Ele me agrediu, e não foi pouco, tá? E não foi a primeira vez. É por isso que eu não quis voltar”, explicou a influenciadora Karen Martins.
Belinho negou que tenha agredido Karen Martins
Em sua defesa, o pai da Melody explicou que a briga aconteceu porque ela que não havia aceitado o fim do relacionamento e agora continua causando confusões em lugares públicos. Além disso, ele negou que teria agredido Karen Martins em algum momento da relação.
“Ela invadiu a academia, me agrediu, agrediu a moça que estava comigo e foi quebrar todo o carro. Eu não agredi ela em momento nenhum. Só fui tirar ela porque estava quebrando o painel todo da Porsche. Como ela me chutou, eu caí no chão junto com ela, aí já veio o pessoal e tirou ela de me bater mais”, disse Belinho, em resposta.
(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)
