Melody no K-pop? Cantora brasileira anuncia colaboração com grupo coreano

A cantora brasileira Melody fará colaboração com o grupo de K-pop 82Major, conforme publicação feita no Instagram, nessa terça-feira (17). A empresa que gerencia a boyband coreana anunciou o lançamento de uma música para o dia 27 de fevereiro. O 82Major faz quatro shows no Brasil em março.

Conforme vídeo compartilhado, além da canção, Melody também se apresenta junto ao grupo. “Gente, estaremos indo juntos pro Brasil”, falou a cantora. A artista prometeu um “showzaço” aos fãs.

As apresentações do 82Major estão agendadas para os dias 07, 08, 14 e 15 de março, em Brasília (DF), Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP) e Porto Alegre (RS), respectivamente. Os ingressos estão à venda em plataforma on-line e variam entre R$ 180 e R$ 740, conforme a localização e tipo de entrada. Clique aqui e confira no site oficial.