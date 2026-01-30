Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Cantora Melody é internada e anuncia cancelamentos na carreira; entenda

Por orientação da equipe de saúde, todos os compromissos profissionais da cantora estão cancelados até o dia 3 de fevereiro de 2026

O Liberal
fonte

De acordo com nota, a artista se encontra estável e em recuperação (Reprodução/ Internet)

A cantora Melody foi internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, na quinta-feira (29/01), após apresentar mal-estar. O diagnóstico de infecção aguda no estômago foi revelado em comunicado oficial divulgado nesta sexta-feira (30/01) nas redes sociais da artista.

De acordo com a nota, a artista se encontra estável e em recuperação, recebendo acompanhamento médico constante na unidade de saúde.

Agenda de shows suspensa

Por orientação da equipe de saúde, todos os compromissos profissionais de Melody estão cancelados até o dia 3 de fevereiro de 2026.

O comunicado também agradeceu o carinho e as mensagens de apoio recebidas pelo público durante este período.

Leia a íntegra da nota oficial

NOTA OFICIAL

Informamos que a cantora Melody deu entrada ontem (29/01) no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, após apresentar um mal-estar.

Após avaliação médica, foi identificada uma infecção aguda no estômago. A artista encontra-se estável, em recuperação, e segue em acompanhamento médico.

Por orientação médica, os compromissos profissionais estão cancelados até o dia 03 de fevereiro de 2026. Agradecemos o carinho, a compreensão e as mensagens de apoio.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Cantora Melody

A cantora Melody foi internada
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

EDUCAÇÃO

Mestre Catarino passa no vestibular da UEPA aos 70 anos após conclusão do ensino médio

Indígena de Abaetetuba concluiu a etapa final da educação básica em 2025 e em seguida já foi aprovado para o curso superios

30.01.26 12h48

PARTICIPAÇÃO

Gaby Amarantos é convidada especial na transmissão do Grammy

A cantora paraense ganhou o Grammy Latino em 2023, na categoria de Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa com o álbum Tecnoshow

28.01.26 13h30

carnaval

Bloco Guarda Xuva Axado promove ‘esquenta’ com músicos paraenses antes do Carnaval em Belém

A festa busca arrecadar fundos para realizar o bloco em 2026

28.01.26 13h17

OBRA

Série documental ‘Amazônia Ancestral’, com seis episódios, estreia em plataforma

No dia 30, no Canal Curta, a obra chega com aprendizado, vivência e imersão profunda nos saberes tradicionais das diversas amazônias

28.01.26 12h31

MAIS LIDAS EM CULTURA

proibição

Equipe de 'Aeroporto - Área Restrita' é impedida pela PF de gravar no Rio

A proibição foi comunicada por meio de um ofício enviado pela PF à concessionária RioGaleão nesta sexta-feira, dia 30

30.01.26 23h06

Novela turca

Conheça a novela turca 'Eşref Rüya'; dizi está disponível grátis no YouTube

Çağatay Ulusoy e Demet Özdemir estrelam o elenco da novela turca

23.05.25 20h00

Novela Turca

Novela turca 'Minha Vida': conheça a história e saiba onde assistir

A dizi também é conhecida como 'Essa Vida é Minha' e pelo título orignal 'O Hayat Benim'

14.03.25 16h00

VIRAL

Mítico, do Podpah, comenta vazamento de vídeo íntimo e afirma que irá tomar medidas judiciais

O apresentador lamentou a situação, que está lhe trazendo diversos constrangimentos.

07.01.25 10h37

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda