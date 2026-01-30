Cantora Melody é internada e anuncia cancelamentos na carreira; entenda

A cantora Melody foi internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, na quinta-feira (29/01), após apresentar mal-estar. O diagnóstico de infecção aguda no estômago foi revelado em comunicado oficial divulgado nesta sexta-feira (30/01) nas redes sociais da artista.

De acordo com a nota, a artista se encontra estável e em recuperação, recebendo acompanhamento médico constante na unidade de saúde.

Agenda de shows suspensa

Por orientação da equipe de saúde, todos os compromissos profissionais de Melody estão cancelados até o dia 3 de fevereiro de 2026.

O comunicado também agradeceu o carinho e as mensagens de apoio recebidas pelo público durante este período.

Leia a íntegra da nota oficial

NOTA OFICIAL

Informamos que a cantora Melody deu entrada ontem (29/01) no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, após apresentar um mal-estar.

Após avaliação médica, foi identificada uma infecção aguda no estômago. A artista encontra-se estável, em recuperação, e segue em acompanhamento médico.

Por orientação médica, os compromissos profissionais estão cancelados até o dia 03 de fevereiro de 2026. Agradecemos o carinho, a compreensão e as mensagens de apoio.