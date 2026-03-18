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Val Kilmer, que morreu em 2025, estrelará novo filme por meio do uso da IA

Estadão Conteúdo

Val Kilmer está presente no elenco do filme As Deep As The Grave. No entanto, o artista estava muito doente à época das gravações, em tratamento de um câncer na garganta, que o vitimou em 2025. Com a ajuda de inteligência artificial, no entanto, o ator pôde fazer parte do longa.

Em entrevista à Variety, o diretor Coerte Voorhees comentou que idealizava Kilmer no papel de Padre Fintan em seu filme. O cineasta então utilizou-se de uma inteligência artificial generativa, com a aprovação dos filhos do ator.

"A família dele não parava de dizer o quanto achavam que o filme era importante e que o Val queria muito fazer parte disso", diz o diretor. "Ele realmente achava que era uma história importante na qual ele queria colocar o seu nome. Foi esse apoio que me deu a confiança para dizer: ok, vamos fazer isso. Apesar do fato de que algumas pessoas possam considerar controverso, era isso que o Val queria".

As Deep As The Grave narra a história real dos arqueólogos Ann e Earl Morris. Na trama, os estudiosos trabalham nas escavações do Canyon de Chelly, no Arizona, e tentam entender a história do povo Navajo.

Como é usada a IA no filme?

Voorhees comentou que a participação de Kilmer é significativa. Para o trabalho, foram utilizadas fotos mais antigas e gravações novas, fornecidas pela família do astro.

A voz do ator, que havia sido um procedimento, também foi reconstituída.

John Voorhees atua como produtor do longa. Ele explicou a forma como o personagem é retratado: "O personagem no filme também sofre de tuberculose. Mais uma vez, esse personagem histórico espelhava a condição real de Val quando ele estava sofrendo de câncer de garganta. E assim, quando se trata da voz, esta é uma oportunidade realmente única para o personagem refletir a condição que o ator estava realmente sofrendo, criando, assim, uma espécie de ponte".

O diretor ainda afirmou que "este era o elemento que faltava". Ele chegou a cortar as cenas que envolveriam o Padre Fintan, mas percebeu que elas eram necessárias para a narrativa; ele ainda cogitou encontrar outro ator, porém, por tratar-se de um filme de um estúdio pequeno, o orçamento também era mais escasso.

"Normalmente, nós apenas escalaríamos outro ator. Eu prezo muito pelo trabalho com nossos atores, e temos atuações brilhantes ao longo de todo este filme", refletiu. "Mas não podemos rodar a câmera novamente. Não temos orçamento para isso. Não somos um filme de um grande estúdio. Então, tivemos que pensar em formas inovadoras de fazer isso. E percebemos que a tecnologia está à nossa disposição."

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