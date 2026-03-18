Val Kilmer, que morreu em 2025, estrelará novo filme por meio do uso da IA

Val Kilmer está presente no elenco do filme As Deep As The Grave. No entanto, o artista estava muito doente à época das gravações, em tratamento de um câncer na garganta, que o vitimou em 2025. Com a ajuda de inteligência artificial, no entanto, o ator pôde fazer parte do longa.

Em entrevista à Variety, o diretor Coerte Voorhees comentou que idealizava Kilmer no papel de Padre Fintan em seu filme. O cineasta então utilizou-se de uma inteligência artificial generativa, com a aprovação dos filhos do ator.

"A família dele não parava de dizer o quanto achavam que o filme era importante e que o Val queria muito fazer parte disso", diz o diretor. "Ele realmente achava que era uma história importante na qual ele queria colocar o seu nome. Foi esse apoio que me deu a confiança para dizer: ok, vamos fazer isso. Apesar do fato de que algumas pessoas possam considerar controverso, era isso que o Val queria".

As Deep As The Grave narra a história real dos arqueólogos Ann e Earl Morris. Na trama, os estudiosos trabalham nas escavações do Canyon de Chelly, no Arizona, e tentam entender a história do povo Navajo.

Como é usada a IA no filme?

Voorhees comentou que a participação de Kilmer é significativa. Para o trabalho, foram utilizadas fotos mais antigas e gravações novas, fornecidas pela família do astro.

A voz do ator, que havia sido um procedimento, também foi reconstituída.

John Voorhees atua como produtor do longa. Ele explicou a forma como o personagem é retratado: "O personagem no filme também sofre de tuberculose. Mais uma vez, esse personagem histórico espelhava a condição real de Val quando ele estava sofrendo de câncer de garganta. E assim, quando se trata da voz, esta é uma oportunidade realmente única para o personagem refletir a condição que o ator estava realmente sofrendo, criando, assim, uma espécie de ponte".

O diretor ainda afirmou que "este era o elemento que faltava". Ele chegou a cortar as cenas que envolveriam o Padre Fintan, mas percebeu que elas eram necessárias para a narrativa; ele ainda cogitou encontrar outro ator, porém, por tratar-se de um filme de um estúdio pequeno, o orçamento também era mais escasso.

"Normalmente, nós apenas escalaríamos outro ator. Eu prezo muito pelo trabalho com nossos atores, e temos atuações brilhantes ao longo de todo este filme", refletiu. "Mas não podemos rodar a câmera novamente. Não temos orçamento para isso. Não somos um filme de um grande estúdio. Então, tivemos que pensar em formas inovadoras de fazer isso. E percebemos que a tecnologia está à nossa disposição."