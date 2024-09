'MIss PPK': Afinal, como é feita a avaliação do concurso da vagina mais bonita do Brasil?

A carioca Sabrina Saraiva, conhecida como Jean Grey Bianca, de 26 anos, venceu o concurso que elegeu a vagina mais bonita do Brasil, o chamado "Miss PPK, com 56,75% dos votos. Além do título, ela também recebeu um prêmio de R$ 10 mil.

A premiação ocorreu na noite da última terça-feira (10/09), em uma mansão em Higienópolis, em São Paulo. Pelo segundo ano consecutivo, a vencedora é uma carioca.

A competição contou com 5 mil inscrições de todas as regiões do país, sendo 26 escolhidas, cada uma representando um estado, menos o Distrito Federal. A cada semana, algumas candidatas eram eliminadas até restar quatro finalistas.

Afinal, quais os requisitos para participar do "Miss PPK"?

Para participar do "Miss PPK", a pessoa deve, além de ter uma vagina, obviamente, seguir alguns requisitos. Veja:

Vagina natural: a vulva não pode ter qualquer tipo de procedimento para fins estéticos;

Identidade oculta: os rostos das participantes são omitidos para não influenciar no julgamento;

Representatividade: as finalistas devem ser representar distintamente cada estados do Brasil.

Como é feita a avaliação?

Para decidir qual a vagina mais bonita do Brasil, é feita uma avaliação por um júri técnico, formado com quatro membros (dois homens e duas mulheres). O critério deles foi a simetria entre as partes do órgão, ou melhor, um conceito pessoal disso. O monte de Vênus - região entre o abdômen e o clitóris -, deveria ser mais uma planície e o clitóris quase uma lenda a olhos nus, por exemplo.

Além da votação técnica, existe a avaliação popular. Os interessados em votar no "Miss PPK" devem pagar um valor de R$ 15,00 pelo site do evento (ppkbrasil.com) e selecionar a vagina que julgar mais bonita. Na última edição, mais de 110 mil pessoas votaram nas quatro finalistas.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)