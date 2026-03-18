Juliana Paes comenta meme da Viradouro: 'Tava tendo um troço'

O meme de Juliana Paes chorando durante a apuração do Carnaval 2026 segue repercutindo nas redes sociais. A atriz, que é rainha de bateria da Unidos do Viradouro, viralizou ao aparecer emocionada no momento em que a escola garantia o título no Rio de Janeiro.

As imagens foram registradas enquanto a nota 10 confirmava a vitória da agremiação. O vídeo rapidamente se espalhou na internet e passou a ser usado em diferentes contextos, o que ajudou a manter o assunto em alta mesmo após o fim oficial do Carnaval.

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A atriz falou sobre a repercussão do meme durante o evento Golden Globes Tribute Gala Brazil, realizado na noite desta quarta-feira (18), no Rio de Janeiro. Em entrevista ao site Metrópoles, ela afirmou que também aderiu à brincadeira.

“Sou a que mais uso a minha figurinha do meme. Adoro! Os memes acontecem quando se conectam com as realidades das pessoas. Acho que estava ali tendo um ‘troço’… Estava realmente fora de mim. Nunca tinha sido campeã do Carnaval.”, disse.

Juliana Paes obrigada diva por entregar esse meme pra nós pic.twitter.com/J33mxSykLP — gab (@gabtuitax) February 19, 2026

Juliana Paes também relembrou o momento em que percebeu que o título da escola estava próximo e explicou que não conseguiu controlar a reação diante das câmeras.

“Quando entendi que aquela possibilidade estava virando realidade, não me controlei e esqueci que as câmeras estavam ligadas. O meme é engraçado porque a gente usa quando está triste e quando está feliz, ao mesmo tempo. Estava muito emocionada, muito feliz. Foi uma mistura de sensações”, contou.

A Unidos do Viradouro levou para a Marquês de Sapucaí o enredo “Pra Cima, Ciça!”, que contou a trajetória do mestre de bateria. A narrativa destacou a trajetória dele, desde o início como passista até assumir o comando da bateria da escola.

Para o desfile de 2026, o homenageado convidou Juliana Paes para retornar ao posto de rainha de bateria após 18 anos. A atriz já havia ocupado a posição entre 2004 e 2008.