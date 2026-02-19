'Mais que merecido', diz Virginia Fonseca sobre vitória da Viradouro no Rio

Após a divulgação das notas do Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro, na quarta-feira (18), Virginia Fonseca comentou pela primeira vez os resultados. Em sua estreia como rainha de bateria da Acadêmicos do Grande Rio, a escola alcançou a oitava colocação.

Ao deixar a Cidade do Samba, a empresária gravou vídeos e fez questão de parabenizar a campeã, Unidos do Viradouro. Ela afirmou: "Não levamos, mas foi mais que merecido. Estava tudo lindo", elogiando o samba-enredo e a força da apresentação da escola vencedora.

Virginia dedicou parte dos elogios a Mestre Ciça, figura central no desfile da Viradouro. Com mais de cinco décadas de trajetória no Carnaval, o diretor de bateria foi homenageado e protagonizou momentos marcantes na avenida, incluindo uma releitura de sua apresentação histórica de 2007.

Detalhes da estreia intensa na Sapucaí

A passagem de Virginia Fonseca pela Marquês de Sapucaí foi cercada de grande expectativa e alguns imprevistos. Durante o desfile, uma parte da fantasia da rainha de bateria chegou a se soltar enquanto ela sambava, mas a situação foi rapidamente contornada sem comprometer a performance.

O figurino luxuoso também atraiu olhares, especialmente o costeiro, que pesava aproximadamente 15 quilos. Antes da passagem pelo Módulo 4, a peça foi retirada. Segundo a própria influenciadora, essa alteração já estava prevista para valorizar os efeitos de LED de sua fantasia.

Virginia Fonseca promete permanência para 2027

Mesmo com a Grande Rio fora do Desfile das Campeãs, Virginia Fonseca garantiu que permanecerá no posto de rainha de bateria no próximo ano. Ela declarou: "Valeu a pena viver cada segundo. Em 2027 seguimos firmes", confirmando sua participação futura.