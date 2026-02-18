Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Juliana Paes disse que pai com Alzheimer 'previu' volta dela para Viradouro no carnaval

A atriz falou sobre a relação entre o último desejo de seu pai e sua volta ao carnaval

Estadão Conteúdo
fonte

Juliana Paes como Rainha da Bateria da Viradouro (Crédito @pupindeleu)

A atriz Juliana Paes voltou ao posto de rainha da bateria da Unidos do Viradouro após 17 anos e contribuiu para que a Vermelha e Branca de Niterói fosse a grande campeã do carnaval 2026 do Rio. A escola conquistou o título com o enredo "Pra Cima, Ciça!", um tributo ao sambista Moacyr da Silva Pinto.

Trecho de entrevista da atriz ao programa Sem Censura, da TV Brasil, no ano passado, passou a viralizar nas redes sociais nesta quarta-feira, 18. Na entrevista, Juliana Paes falou sobre a relação entre o último desejo de seu pai, que tinha Alzheimer, e sua volta à Viradouro.

"Ele falou assim na última vez que foi na minha casa: 'Fui lá na Viradouro e marquei uma reunião, porque você tem que voltar a desfilar'. Eu falei que não era assim, com toda a paciência, que eu não desfilava mais na Viradouro", disse a atriz - o pai dela morreu em 2024.

Depois, Juliana Paes foi assistir a um desfile da Viradouro e disse ter se recordado do pedido do pai na Marquês de Sapucaí. "Eu falei assim: 'Caramba, meu pai teria vontade que eu voltasse'. Deu aquele flash de pensamentos", contou.

Meses depois, Mestre Ciça ligou para a atriz para convidá-la para voltar a ser rainha de bateria da Viradouro. Em um primeiro momento, Juliana Paes resistiu por acreditar que, aos 46 anos, não teria mais como desfilar na Marquês de Sapucaí. Mas, acabou aceitando o convite. "Quando eu tive medo por causa da idade, foi aí que falei: 'Eu tenho que ir'".

Homenagem a sambista

A Viradouro narrou na Marquês de Sapucaí a história do sambista Moacyr da Silva Pinto, o Mestre Ciça, desde os tempos na escola Estácio de Sá até a atualidade. O último triunfo da Vermelha e Branca de Niterói havia sido em 2024.

Tarcísio Zanon assinou o projeto da Viradouro na Sapucaí. Wander Pires interpretou o samba no microfone e o casal Julinho Nascimento e Rute Alves conduziu o pavilhão em um desfile marcado pela emoção.

Como não poderia ser diferente, a bateria brilhou. Do meio até o fim da apresentação, os ritmistas desfilaram sobre um grande carro alegórico, com Ciça à frente, como destaque.

Outro momento emocionante foi a participação do carnavalesco Paulo Barros, que fez história em escolas como Salgueiro, Unidos da Tijuca e Vila Isabel, como destaque em uma das alegorias.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

CARNAVAL 2026/RIO/GRUPO ESPECIAL/APURAÇÃO/CAMPEÃ/VIRADOURO/JULIANA PAES/PAI
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

EMOÇÃO

VIDEO: Pé quente! Juliana Paes vai às lágrimas com título da Viradouro

A atriz estava há quase duas décadas afastada da Sapucaí

18.02.26 17h52

DESABAFO

VÍDEO: Alane Dias diz que iniciou desfile na Sapucaí 'no limite' e revela desafios na avenida

A pararaense usou os Stories, na tarde desta quarta-feira (18), para compartilhar os bastidores

18.02.26 17h05

SÃO PAULO

Jurado viraliza como 'Fiuk da Harmonia' ao se debruçar para fora da cabine para avaliar agremiações

Nas redes sociais, vídeo mostra João Batista Cruz olhando fixamente desfile do Grupo Especial do Carnaval no Anhembi gerando memes

18.02.26 12h35

JUSTIÇA

Paraense Mítico e Igão do Podpah, mais Júlio Cocielo, são processados após falas sobre PCD

No processo, trio é acusado de desrespeitar a condição de saúde e estado de pobreza de homem.

18.02.26 10h41

MAIS LIDAS EM CULTURA

PERRENGUE

VÍDEO: tapa-sexo de Virginia descola e rainha enfrenta perrengues na Sapucaí

Influenciadora teve que retirar costeiro de 12 kg durante desfile da Grande Rio; saiba se a escola perderá pontos

18.02.26 7h56

BALANÇO

Vaias, tapa-sexo solto, fantasia, susto com briga: as polêmicas da estreia de Virgínia

Mesmo sob críticas, Virginia contou com o apoio público de Paolla Oliveira, que acompanhou o desfile da frisa e foi flagrada aplaudindo a bateria da escola.

18.02.26 12h48

MODA SUSTENTÁVEL

Musa da Grande Rio, Alane Dias desfila na Sapucaí com fantasia de garrafa PET

A paraense foi um dos destaques da última noite de desfiles do Grupo Especial do Rio, com o enredo “A Nação do Mangue”

18.02.26 7h24

POLÊMICA

Carla Perez pede desculpas após críticas por cena envolvendo segurança negro no carnaval

Internautas usaram as redes sociais para criticar a atitude da cantora

17.02.26 12h37

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda