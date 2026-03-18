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'Você não tem?', rebate Ana Castela após internauta apontar parte íntima marcada em look

Parte do público saiu em defesa da sertaneja após comentário publicado em vídeo do Tik Tok

O Liberal
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Ana Castela (Reprodução/ Redes sociais)

A cantora Ana Castela não deixou por menos e respondeu uma internauta após um comentário em uma publicação recente. Na última terça-feira (17), a artista compartilhou um vídeo em que aparece dançando com um look de academia ao lado da irmã, Antonella, de 10 anos.

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Na seção de comentários, uma seguidora afirmou que a roupa estaria marcando a região íntima da cantora. Diante da observação, Ana Castela rebateu de forma direta: “Você não tem?”.

@anacastelacantora

 

♬ som original - Fefee ⭐️

A resposta rapidamente repercutiu entre os usuários e passou a circular em diferentes perfis, gerando engajamento entre os seguidores da artista.

Nos comentários da publicação, parte do público saiu em defesa da cantora e contestou a crítica feita pela internauta. “Nem dá para ver”, escreveu uma seguidora. “Gente, o que está marcando? Não vi nada de errado”, comentou outra.

 

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