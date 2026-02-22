Capa Jornal Amazônia
Garoto que confundiu Ana Castela com Joelma conhece a ex-Calypso em São Paulo

O encontro ocorreu neste domingo (22/2), nos bastidores de show em Cajamar

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra Joelma com o pequeno João Pedro de Barros Paiva. (Foto: Reprodução | Midia Max)

O pequeno João Pedro de Barros Paiva, que conquistou a internet ao confundir Joelma com Ana Castela cantando “Voando pro Pará”, conheceu a cantora paraense nos bastidores de show em Cajamar, São Paulo, neste domingo (22/2).

Joelma recebeu o João e aproveitou para cantar com o garoto: “Eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir, ficar de boa”. Ele ainda exclamou: “Não acredito que estou tocando nela!”.

Joelma ainda abraçou o menino e disse que amou o encontro. A mãe e o irmão de João também aproveitaram para tirar uma foto com a artista.

